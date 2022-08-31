Стала известна заявка сборной Украины на Евробаскет-2022

Айнарс Багатскис определился с ростером национальной команды, который будет представлять Украину на чемпионате Европы по баскетболу.

В четверг, 1 сентября, начнется чемпионат Европы по баскетболу, который пройдет в пяти европейских городах. Сборная Украины попала в группу С, которая свои матчи будет проводить в итальянском Милане.

Главный тренер национальной команды Айнарс Багатскис определился с теми игроками, которые будут представлять нашу страну на Евробаскете. Согласно официальному сайту ФБУ, в финальную обойму сборной попали двенадцать баскетболистов.

Денис Лукашов (Прометей);

Виталий Зотов (Будивельник);

Илья Сидоров (Прометей);

Иссуф Санон (Шяуляй, Литва);

Святослав Михайлюк (без команды);

Иван Ткаченко (Хельсински Сигаллс);

Богдан Близнюк (Киев-Баскет);

Вячеслав Бобров (Днепр);

Владимир Герун (Бююкчекмедже Баскетбол, Турция);

Алексей Лень (Сакраменто, НБА);

Артем Пустовой (Мурсия, Испания);

Дмитрий Скапинцев (Пьено Жвайгждес, Литва).

Первую игру чемпионата Европы по баскетболу сборная Украины проведет в пятницу, 2 сентября. Ее соперником станет команда из Великобритании. Матч начнется в 15:15 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всего Евробаскета.