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Баскетбол

Стала известна заявка сборной Украины на Евробаскет-2022

Айнарс Багатскис определился с ростером национальной команды, который будет представлять Украину на чемпионате Европы по баскетболу.
Сегодня, 17:37
Святослав Михайлюк / ФБУ
Святослав Михайлюк / ФБУ
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В четверг, 1 сентября, начнется чемпионат Европы по баскетболу, который пройдет в пяти европейских городах. Сборная Украины попала в группу С, которая свои матчи будет проводить в итальянском Милане.

Главный тренер национальной команды Айнарс Багатскис определился с теми игроками, которые будут представлять нашу страну на Евробаскете. Согласно официальному сайту ФБУ, в финальную обойму сборной попали двенадцать баскетболистов.

Денис Лукашов (Прометей);
Виталий Зотов (Будивельник);
Илья Сидоров (Прометей);
Иссуф Санон (Шяуляй, Литва);
Святослав Михайлюк (без команды);
Иван Ткаченко (Хельсински Сигаллс); 
Богдан Близнюк (Киев-Баскет);
Вячеслав Бобров (Днепр);
Владимир Герун (Бююкчекмедже Баскетбол, Турция);
Алексей Лень (Сакраменто, НБА);
Артем Пустовой (Мурсия, Испания);
Дмитрий Скапинцев (Пьено Жвайгждес, Литва).

Первую игру чемпионата Европы по баскетболу сборная Украины проведет в пятницу, 2 сентября. Ее соперником станет команда из Великобритании. Матч начнется в 15:15 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всего Евробаскета.

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