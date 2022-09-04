"Он - оборонительный волшебник": Шакил О'Нил оценил обмен Беверли в Лейкерс

Несколькими неделями ранее Лейкерс отправили Тэйлена Хортона-Такера и Стенли Джонсона в Миннесоту в обмен на защитника Патрика Беверли. Многие считают этот трейд выигрышным для калифорнийцев. Того же мнения придерживается и легенда ЛАЛ Шакил О'Нил.

Дизель верит в то, что Беверли сможет выходить в старте вместе с Расселлом Уэстбруком (если он останется в команде), так как "озерникам" понадобится игрок на площадке, который сможет защищаться за себя и за всех остальных.

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"(Он будет выходить в старте) в оборонительных целях. Он оборонительный волшебник, он может избавиться от мяча, он может вовлечь людей, да", - цитирует Шака Fadeaway World.

Некоторые сообщения подтверждают слова О'Нила: главный тренер Лейкерс Дарвин Хэм планирует совместить одновременно на паркете Беверли и Уэстбрука.