iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Он - оборонительный волшебник": Шакил О'Нил оценил обмен Беверли в Лейкерс

Недавний трейд "пурпурно-золотых" порадовал икону НБА.
Сегодня, 15:31
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images
0 0 0

Несколькими неделями ранее Лейкерс отправили Тэйлена Хортона-Такера и Стенли Джонсона в Миннесоту в обмен на защитника Патрика Беверли. Многие считают этот трейд выигрышным для калифорнийцев. Того же мнения придерживается и легенда ЛАЛ Шакил О'Нил.

Дизель верит в то, что Беверли сможет выходить в старте вместе с Расселлом Уэстбруком (если он останется в команде), так как "озерникам" понадобится игрок на площадке, который сможет защищаться за себя и за всех остальных.

Читай также: Известная порнозвезда заявила, что родила ребенка от звезды НБА: под подозрением Дюрант и Гриффин

"(Он будет выходить в старте) в оборонительных целях. Он оборонительный волшебник, он может избавиться от мяча, он может вовлечь людей, да", - цитирует Шака Fadeaway World.

Некоторые сообщения подтверждают слова О'Нила: главный тренер Лейкерс Дарвин Хэм планирует совместить одновременно на паркете Беверли и Уэстбрука.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Шакил О`Нил Патрик Беверли
0 0 0

Статьи по теме

"Никого, кроме хейтеров": Дюрант снова ответил фанату на критику в Twitter "Никого, кроме хейтеров": Дюрант снова ответил фанату на критику в Twitter
Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии
Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб
Помочь журналистам

Видео

Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Футбол18:58
Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб
Европа18:23
Cпеция Коваленко и Болонья не выявили сильнейшего в насыщенном матче
Сборные18:01
Евробаскет-2022: Германия в овертайме вырвала победу у Литвы
Формула 117:49
Ферстаппен - победитель домашнего Гран-при Нидерландов, Расселл и Леклер на подиуме
Футбол17:46
Зинченко - в старте на матч против МЮ
Лига Чемпионов17:26
Хавбек Лейпцига пропустит матч против Шахтера
НБА17:06
"Никого, кроме хейтеров": Дюрант снова ответил фанату на критику в Twitter
Украина16:56
Черноморец и Ингулец разошлись миром
Европа16:30
Бавария хочет переманить молодого таланта Барселоны
ММА16:23
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK