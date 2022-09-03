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Баскетбол

Известная порнозвезда заявила, что родила ребенка от звезды НБА: под подозрением Дюрант и Гриффин

Лана Роудс больше не скрывает, что отец ее ребенка - звезда лучшей лиги мира.
Сегодня, 18:58
Блейк Гриффин, Лана Роудс и Кевин Дюрант / ClutchPoints
Блейк Гриффин, Лана Роудс и Кевин Дюрант / ClutchPoints
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Бывшая суперзвезда фильмов для взрослых Лана Роудс произвела эффект разорвавшейся бомбы, подтвердив, что отец ее ребенка действительно является игроком НБА. По информации New York Post, отцом ребенка может быть кто-то из пары Кевин Дюрант - Блейк Гриффин.

В прошлом году Роудс объявила миру, что она беременна, и сразу же в социальных сетях разгорелись слухи о том, кто был отцом ребенка.

Хотя отец так и не был официально подтвержден, интернет-сыщики собрали воедино лакомые кусочки информации от бывшей порнозвезды и они начали верить, что это один из двух игроков НБА.

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В недавно опубликованном видео Лана заявила, что отец ее ребенка отказался от них.

"Клянусь Богом, я считала игроков НБА хорошими парнями. Я сказала ему: "Я беременна". А он мне ответил, чтобы я пошла на хр*н".

Хотя официальное имя отца не было объявлено, пользователи социальных сетей выдвинули три теории. Сначала все считали отцом ребенка ее бывшего парня Майка Майлака, соведущего подкаста "Impaulsive" с Логаном Полом. Но Майлак быстро опроверг эти слухи.

Пол же взорвал Интернет, когда заявил в недавнем подкасте, что отцом ребенка является звезда НБА. Фанаты быстро пришли к выводу, что это должен быть или Блейк Гриффин, или Кевин Дюрант.

Во время эпизода своего собственного подкаста 3 Girls 1 Kitchen — примерно в то же время, когда она рассказала миру о своей беременности — Роудс подробно рассказала о свидании с игроком Бруклина.

Роудс не уточнила имя, но заявила, что по знаку зодиака он Весы. В то время только один игрок на Нетс подходил под это описание - Кей Ди.

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