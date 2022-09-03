Известная порнозвезда заявила, что родила ребенка от звезды НБА: под подозрением Дюрант и Гриффин

Лана Роудс больше не скрывает, что отец ее ребенка - звезда лучшей лиги мира.

Бывшая суперзвезда фильмов для взрослых Лана Роудс произвела эффект разорвавшейся бомбы, подтвердив, что отец ее ребенка действительно является игроком НБА. По информации New York Post, отцом ребенка может быть кто-то из пары Кевин Дюрант - Блейк Гриффин.

В прошлом году Роудс объявила миру, что она беременна, и сразу же в социальных сетях разгорелись слухи о том, кто был отцом ребенка.

Хотя отец так и не был официально подтвержден, интернет-сыщики собрали воедино лакомые кусочки информации от бывшей порнозвезды и они начали верить, что это один из двух игроков НБА.

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В недавно опубликованном видео Лана заявила, что отец ее ребенка отказался от них.

"Клянусь Богом, я считала игроков НБА хорошими парнями. Я сказала ему: "Я беременна". А он мне ответил, чтобы я пошла на хр*н".

Хотя официальное имя отца не было объявлено, пользователи социальных сетей выдвинули три теории. Сначала все считали отцом ребенка ее бывшего парня Майка Майлака, соведущего подкаста "Impaulsive" с Логаном Полом. Но Майлак быстро опроверг эти слухи.

Пол же взорвал Интернет, когда заявил в недавнем подкасте, что отцом ребенка является звезда НБА. Фанаты быстро пришли к выводу, что это должен быть или Блейк Гриффин, или Кевин Дюрант.

Во время эпизода своего собственного подкаста 3 Girls 1 Kitchen — примерно в то же время, когда она рассказала миру о своей беременности — Роудс подробно рассказала о свидании с игроком Бруклина.

Роудс не уточнила имя, но заявила, что по знаку зодиака он Весы. В то время только один игрок на Нетс подходил под это описание - Кей Ди.