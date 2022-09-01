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Баскетбол

Юта и Кливленд провернули мощный обмен при участии Митчелла и Секстона

Сейчас где-то плачет фронт-офис одного клуба из Нью-Йорка.
Вчера, 23:10
Донован Митчелл / Getty Images
Донован Митчелл / Getty Images
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Как гром среди ясного неба прогремело сообщение иснайдера The Athletic Шэмса Чарании об одном громком обмене.

По информации Шэмса, Юта отправила в Кливленд своего звездного разыгрывающего Донована Митчелла. В обратном направлении последовали Коллин Секстон, Лаури Маркканен, Очаи Агбаджи (14-й пик драфта-2022), три незащищенные пики первого раунда (2025, 2027, 2029). Команды также обменялись двумя драфт-пиками (2026, 2028).

Стоит отметить, что обмен Секстона был произведен по условиям сайн-энд-трейда, так как 23-летний защитник находился в статусе ограниченно свободного агента. Коллин подписал четырехлетний контракт на 72 миллиона долларов - вся сумма гарантирована игроку.

Всю свою карьеру в НБА Донован Мичтелл провел в составе Юты. Он был выбран Денвером под общим 13-м номером на драфте 2017 года, после чего последовал обмен в Джаз на Трея Лайлза и права с драфта на Тайлера Лайдона.

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Митчелл провел 345 матчей в регулярке, набирая в среднем 23.9 очка, 4.2 подбора, 4.5 передачи. За 39 игр в плей-офф его средние показатели составляют 28.3 очка, 4.9 подбора, 4.7 передачи. Его лучшим достижением является полуфинал Западной конференции сезона-2020/21.

Напомним, что все лето за Митчеллом охотились Никс, но команда из Нью-Йорка так и не смогла убедить генменеджера Джаз Дэнни Эйнджа отпустить свою звезду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА обмен Кливленд Кавальерс Юта Джаз Донован Митчелл Коллин Секстон
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