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Баскетбол

Сборная Украины потерпела третье подряд поражение в квалификации Евробаскета-2025

Украинская национальная команда уступила в отборочном матче Израилю.
Сегодня, 20:35
Украина уступила Израилю / ФБУ
Украина уступила Израилю / ФБУ

В субботу, 23 ноября, мужская сборная Украины по баскетболу в Риге провела третий матч квалификации чемпионата Европы-2025 против Израиля.

В номинально домашнем поединке украинцы по итогам первого отрезка игры вели в три очка, а на большой перерыв ушли с минимальным преимуществом. Тем не менее в третьей четверти израильтяне переломили ситуацию и ушли в отрыв, после чего довели встречу до победы 86:73.

Самыми результативными в составе сборной Украины стал Артем Пустовый, на счету которого за 35 минут 23 очка и пять подборов.

Евробаскет-2025. Квалификация, группа А

Украина - Израиль 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

Украина: Ковляр 15, Близнюк 9+5 подборов, Войналович 4, Бобров 4, Пустовый 23+5 подборов – старт; Сидоров 8+4 передачи, Конев 4, Санон 3, Липовый 3, Ткаченко 0

Это поражение стало для сборной Украины третьим кряду. В квалификации украинцы стартовали с проигрыша Словении (73:87), а после уступили Португалии (77:79).

Следующий матч сборная Украины проведет 25 ноября в Риге снова против Израиля. Это будет уже номинально домашняя игра для соперников украинцев.

В финальный раунд выйдут три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия).

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