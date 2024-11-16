НБА: Лейкерс обыграли Сан-Антонио, Кливленд продлил свою серию побед

В ночь на субботу, 16 ноября, в НБА состоялся очередной игровой день, в рамках которого состоялись двенадцать поединков.

Результаты НБА за 15 ноября

Орландо – Филадельфия 98:86 (24:21, 19:24, 30:27, 25:14)

Орландо: Ф. Вагнер (31 + 11 подборов + 6 передач), Саггс (19 + 7 подборов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (8), да Силва (6), Битадзе (2 + 5 потерь) – старт; М. Вагнер (14), Айзек (11 + 9 подборов), Блэк (4), Ховард (3), Г. Харрис (0), Хьюстан (0), Джозеф (0), Энтони (0).

Филадельфия: Маккейн (29), Эмбиид (20 + 8 подборов + 6 потерь), Джордж (13), Лаури (4), Калеб Мартин (3) – старт; Убре (5), Ябуселе (4), Мартин (3), Драммонд (2), Гордон (2), Даутин (1), Бона (0), Каунсил (0).

Нью-Йорк – Бруклин 124:122 (37:32, 31:27, 32:23, 24:40)

Нью-Йорк: Брансон (37 + 7 передач), Ануноби (25 + 8 подборов), Бриджес (22), Харт (14 + 9 подборов + 9 передач), Симс (4 + 7 подборов) – старт; Пэйн (10), Хукпорти (7 + 4 блок-шота), Дадье (5), Колек (0).

Бруклин: Томас (43), К. Джонсон (17), Финни-Смит (15), Шредер (14 + 8 передач), Симмонс (4 + 7 подборов) – старт; З. Уильямс (9 + 8 подборов), Джонсон (7), Уилсон (6), Клауни (5), Милтон (2).

Индиана – Майами 111:124 (29:26, 26:35, 30:37, 26:26)0

Индиана: Халибертон (18 + 8 передач), Сиакам (14), Тернер (9), Шеппард (8), Матурин (8) – старт; Топпин (21), Макконнелл (14), Уокер (11 + 7 подборов + 7 потерь), Джексон (6), Фримен (2), Ферфи (0).

Майами: Адебайо (30 + 11 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Хирро (20), Лав (15 + 7 подборов), Хайсмит (14), Розир (10) – старт; Йович (11), Хакес (10), Д. Робинсон (8), Ричардсон (6), Уэйр (0).

Торонто – Детройт 95:99 (27:32, 25:23, 26:18, 17:26)

Торонто: Пелтль (25 + 19 подборов), Барретт (22 + 7 передач), Дик (16), Агбаджи (9), Митчелл (5) – старт; Бэттл (9), Шэд (4), Фернанду (3), Буше (2 + 7 подборов), Темпл (0), Мобо (0).

Детройт: Бизли (20), Каннингем (15 + 10 передач), Айви (14), Дюрен (12 + 8 подборов), Харрис (11 + 11 подборов) – старт; Холланд (10 + 8 подборов), Мур (8), Сассер (6), Стюарт (3 + 7 подборов).

Атланта – Вашингтон 129:117 (29:39, 30:11, 35:25, 35:42)

Атланта: Дэниэлс (25 + 6 перехватов), Янг (18 + 9 передач + 6 потерь), Джонсон (18 + 13 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Рисаше (11), Капела (10 + 13 подборов) – старт; Хантер (22), Оконгву (13 + 13 подборов), Мэтьюз (12), Уоллес (0), Нэнс (0).

Вашингтон: Кузма (24 + 9 подборов), Пул (22), Сарр (20 + 7 подборов), Кулибали (9 + 9 подборов + 6 передач), Кэррингтон (7 + 9 передач) – старт; Кисперт (16), Джордж (13), Валанчюнас (6), Дэвис (0).

Кливленд – Чикаго 144:126 (49:34, 28:39, 30:29, 37:24)

Кливленд: Митчелл (37 + 7 подборов), Гарлэнд (29 + 9 передач + 5 потерь), Аллен (24 + 10 подборов), Ньянг (14 + 8 подборов), Окоро (4) – старт; Леверт (22 + 8 передач), Джером (7), Уэйд (5), Томпсон (2), Портер (0).

Чикаго: Уайт (29), Вучевич (25 + 8 подборов), Уильямс (17 + 9 передач), Лавин (8 + 9 передач), Гидди (5) – старт; Досунму (15), Бузелис (9), Смит (6), Терри (6), Филлипс (4), Дуарте (2), Лидделл (0), Хортон-Такер (0).

Хьюстон – Клипперс 125:104 (29:21, 37:25, 28:29, 31:29)

Хьюстон: Смит (28 + 11 подборов), Ванвлит (18 + 7 подборов + 10 передач), Брукс (17), Шенгюн (16 + 10 подборов + 10 передач), Грин (8) – старт; Исон (17), Томпсон (12), А. Холидэй (6), Тэйт (3), Маквей (0), Лэндейл (0), Шеппард (0), Адамс (0).

Клипперс: Харден (21 + 5 потерь), Данн (13), Пауэлл (8), Зубац (6 + 11 подборов), Д. Джонс (2 + 7 подборов) – старт; Портер (15), Миллер (11), Коффи (10), Хайлэнд (7), Браун (5), Джонс (4), Мэнн (2), Батюм (0).

Сакраменто – Миннесота 126:130 OT (27:32, 27:30, 28:36, 33:17, 11:15)

Сакраменто: Фокс (60 + 7 передач + 6 потерь), Сабонис (23 + 12 подборов), Мюррэй (16 + 11 подборов), Хертер (2), Лень (2) – старт; Макдермотт (8), Лайлс (7 + 8 подборов), Маклафлин (5), Эллис (3).

Миннесота: Эдвардс (36), Рэндл (26), Конли (14 + 7 передач + 5 перехватов), Макдэниэлс (14 + 7 подборов), Гобер (11 + 11 подборов) – старт; Рид (16), Александер-Уокер (10), Дивинченцо (3), Инглс (0), Диллингэм (0).

Сан-Антонио – Лейкерс 115:120 (30:31, 30:37, 26:25, 29:27)

Сан-Антонио: Вембаньяма (28 + 14 подборов + 5 потерь), Касл (22), Пол (11 + 11 передач), Шэмпени (10 + 8 подборов), Барнс (8) – старт; Васселл (15), К. Джонсон (12), Коллинз (6), Брэнэм (3), Уэсли (0), Мамукелашвили (0).

Лейкерс: Дэвис (40 + 12 подборов), Ривз (19 + 6 передач), Джеймс (15 + 16 подборов + 12 передач + 7 потерь), Кнехт (14), Реддиш (0) – старт; Расселл (13 + 6 передач), Кристи (11), Винсент (6), Колоко (2).

Оклахома-Сити – Финикс 99:83 (29:14, 19:22, 35:24, 16:23)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28), Дорт (15 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (14 + 8 подборов), Джо (11), Уоллес (5) – старт; Уиггинс (8), Митчелл (7), Дженг (7), Джонс (2), К. Уильямс (2), Флэглер (0), Леонс (0).

Финикс: Окоги (15 + 9 подборов), Букер (12), Данн (9), Джонс (7), Нуркич (4 + 8 подборов) – старт; О'Нил (11 + 7 подборов), Моррис (9), Игодаро (6 + 7 подборов), Бол (5), Д. Ли (5), Бриджес (0), Вашингтон (0).

Новый Орлеан – Денвер 101:94 (32:22, 27:32, 19:18, 23:22)

Новый Орлеан: Ингрэм (29 + 9 подборов + 7 передач), Бостон (19), Мерфи (17 + 8 подборов), Грин (9), Мисси (6 + 12 подборов + 6 потерь) – старт; Науэлл (7), Робинсон-Эрл (6 + 8 подборов), Джемисон (6), Кэйн (2).

Денвер: Портер (24), Уотсон (18), Дж. Мюррэй (16 + 8 передач), К. Браун (15 + 5 перехватов), Шарич (9 + 8 подборов) – старт; Стротер (5), Уэстбрук (5 + 7 передач), Чанчар (2), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Голден Стэйт – Мемфис 123:118 (29:28, 26:20, 38:30, 30:40)

Голден Стэйт: Карри (13 + 7 подборов), Др. Грин (13 + 7 подборов + 6 передач), Уиггинс (13), Джексон-Дэвис (9 + 7 подборов), Уотерс (8) – старт; Хилд (18 + 5 потерь), Муди (14), Подземски (11 + 7 подборов), Куминга (8), Андерсон (8), Луни (6 + 7 подборов), Пэйтон II (2).

Мемфис: Джарен Джексон (32), Уэллс (16), Альдама (4), Пиппен (3), Кларк (2) – старт; Бэйн (18), Иди (14 + 9 подборов), В. Уильямс (9), Смарт (9), Ларэвиа (7), Хафф (2), Кеннард (2).

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