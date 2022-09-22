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Баскетбол

Юта отправила недавнего соперника Украины по Евробаскету в Детройт

Пистонс получили в свое распоряжение отличного исполнителя, который поможет команде своими дальними бросками.
Сегодня, 20:51
Боян Богданович / Getty Images
Боян Богданович / Getty Images
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Пока мир НБА немного утих после рынка свободных агентов, Юта и Детройт провели обмен при участии трех игроков.

Так, согласно официальному сайту НБА, Джаз отправили в клуб из Мичигана снайпера Бояна Богдановича, который совсем недавно завершил свои выступления в составе сборной Хорватии на Евробаскете-2022.

Пистонс в свою очередь отпустили бигмена Келли Олиника и разыгрывающего Сэйбена Ли.

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Детройт принял на себя истекающий контракт Богдановича на 19,5 миллиона долларов. У Олиника по контракту осталось еще два года и 25 миллионов. Ли имеет договор на два года и 3,6 миллиона, причем на последний год контракта действует опция команды.

За три сезона в Юте Боян Богданович реализовал 39,7% трехочковых (550 успешных дальних бросков). В прошлом сезоне он забросил 181 трехочковый. Его новый напарник по команде Саддик Бей забросил 211 попыток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Юта Джаз Детройт Пистонс Боян Богданович
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