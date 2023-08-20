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Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА сравнил мышление Батлера с волей к победе Коби Брайанта

По мнению Андре Игудалы, именно Джимбо можно считать главным последователем Мамба Менталити.
Сегодня, 20:04
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

Недавно четырехкратный чемпион НБА в составе Голден Стэйт Андре Игудала сходил на подкаст Гилберта Аринаса.

Там 39-летний баскетболист высоко оценил мышление и дух соперничества лидера Майами Джимми Батлера, проведя параллели с легендарным Коби Брайантом.

"Вы всегда оглядываетесь назад и спрашиваете, как у Джимми это получается", — цитирует Игудалу BasketNews.

"Он не может бросать трехочковые, он не может идти в проход слева. Что бы ни говорили о Джимми, он все понял. Я видел, как в этом году он вел мяч правой рукой в проходе слева и бросал трешки против Милуоки. Он сходил с ума".

"Вероятно, он ближе всего подобрался к Коби Брайанту из тех, кого я видел, с таким менталитетом желания победить. Джимми найдет способ, как мы можем победить. Я никогда не видел такой воли. У этого чувака воля Коби Брайанта. Воля к победе".

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Напомним, что за последние четыре сезона Джимми Батлер дважды выводил Майами, которые считались аутсайдерами, в финал НБА Еще один раз он довел команду из Флориды до финала Восточной конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант Джимми Батлер Андре Игудала

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