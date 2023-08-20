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Баскетбол

НБА начала расследование ситуации между Филадельфией и Харденом

Лига вынуждена вмешаться в конфликт, который, по всей видимости, еще не скоро закончится.
Сегодня, 17:30
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

НБА начала расследование обстоятельств, связанных с публичными критическими высказываниями звезды Филадельфии Джеймса Хардена в адрес генменеджера организации Дэрила Мори, сообщает ESPN.

Офис лиги пытается понять, собирался ли Харден саботировать начало следующего сезона, нарушая Коллективное соглашение, или же разговор идет о контрактных переговорах прошлого межсезонья, которые могли представлять собой обход установленных правил потолка зарплат.

Тем не менее, 33-летний разыгрывающий указал, что его публичные комментарии, когда он назвал Мори лжецом, были лишь ответом на то, что генменеджер прекратил переговоры об обмене игрока, который хочет покинуть команду.

В разговоре с репортером телеканала KHOU 11 в Хьюстоне "Борода" заявил, что его отношения с Филадельфией не подлежат восстановлению.

"Я был терпелив все лето. Сейчас для меня главное просто сосредоточиться на том, что я могу контролировать, и подготовиться к этому сезону".

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Напомним, что ранее этим летом Джеймс Харден воспользовался опцией игрока на сезон-2023/24 на 35,6 миллиона долларов, ожидая, что Филадельфия сможет обменять его в другую команду (чего не произошло).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

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