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Баскетбол

Эмбиид может "рано или поздно" запросить обмен из Филадельфии

Ситуация с Джеймсом Харденом может напрямую повлиять на будущее главной звезды команды.
Вчера, 22:56
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Продолжающийся конфликт между Филадельфией и Джеймсом Харденом уже заинтересовал НБА, которая готова вмешаться.

Теперь же он может повлиять на то, начнет ли в команде следующий сезон главная звезда в лице Джоэла Эмбиида.

Как сообщает Yahoo! Sports, многие в лиге считают, что Эмбиид рано или поздно запросит обмен, и что полная перестройка организации — это то, на что генменеджер Дэрил Мори тайно надеется.

Считается, что 29-летний бигмен может окончательно разочароваться длительным "Процессом" франшизы, которая не может выйти даже в финал конференции, не говоря уже о борьбе за чемпионство.

Ранее стало известно, что Джоэл Эмбиид заинтересовал США, которые хотят заиграть его за свою сборную перед Олимпиадой-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

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