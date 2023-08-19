Эмбиид может "рано или поздно" запросить обмен из Филадельфии
Продолжающийся конфликт между Филадельфией и Джеймсом Харденом уже заинтересовал НБА, которая готова вмешаться.
Теперь же он может повлиять на то, начнет ли в команде следующий сезон главная звезда в лице Джоэла Эмбиида.
Как сообщает Yahoo! Sports, многие в лиге считают, что Эмбиид рано или поздно запросит обмен, и что полная перестройка организации — это то, на что генменеджер Дэрил Мори тайно надеется.
Считается, что 29-летний бигмен может окончательно разочароваться длительным "Процессом" франшизы, которая не может выйти даже в финал конференции, не говоря уже о борьбе за чемпионство.
Ранее стало известно, что Джоэл Эмбиид заинтересовал США, которые хотят заиграть его за свою сборную перед Олимпиадой-2024.
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