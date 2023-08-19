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Баскетбол

НБА может начать расследование конфликта Филадельфии и Хардена

При этом баскетболиста вряд ли ждет какое-либо наказание за недавние слова в адрес генменеджера организации.
Сегодня, 15:39
Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден / Getty Images
Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация может самолично заняться решением конфликта между Филадельфией и Джеймсом Харденом, сообщает Марк Стейн.

По информации источника, лигу попросили вмешаться в спор между командой и игроком.

"Лигу призывают провести повторное расследование в отношении Филадельфии, чтобы попытаться выяснить, в чем (Дэрил) Мори (генменеджер 76-х) якобы солгал Хардену", - цитирует Стейна New York Post.

"Если Харден подразумевает, что Сиксерс дали какое-то контрактное обещание прошлым летом – что команда категорически отрицает – то к ним, безусловно, будут применены дисциплинарные меры со стороны лиги".

"Если же Харден утверждает, что Мори пообещал обменять его в конце июня после того, как Харден взял опцию игрока на следующий сезон на 35,6 млн, и затем отказался от этого обещания, то это не является нарушением правил лиги, даже если это правда".

Также сообщается, что "Борода" вряд ли будет наказан за недавние слова критики в адрес Мори. Напомним, что несколькими днями ранее Харден назвал генменеджера Филадельфии лгуном, заявив, что он никогда не будет частью организации, в которой работает Мори.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

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