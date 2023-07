США хочет заиграть Эмбиида за свою сборную

Will Joel Embiid play in the 2024 Olympics for Team USA? @TermineRadio & @JumpShot8 asked Hall of Famer & USA Basketball Managing Dir. Grant Hill if he’s had a conversation with 2023’s MVP? pic.twitter.com/QMokmeAwT9

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...