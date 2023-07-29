США хочет заиграть Эмбиида за свою сборную

Не так давно баскетболист заявлял о желании представлять Францию, особенно на Олимпиаде-2024.

На будущем чемпионате мира-2023, который начнется в августе, сборная США не будет представлена своими главными звездами.

Американцы больше готовятся к Олимпиаде в Париже в 2024 году. И там в заявке у них может появиться один новый персонаж.

Грант Хилл, занимающий должность управляющего директора по баскетболу США, во время эфира на SiriusXM заявил, что сборная США хочет, чтобы за нее выступил звездный форвард Филадельфии Джоэл Эмбиид.

"Я лишь отвечу простым ответом, и это да. Я разговаривал с ним (Джоэл Эмбиид). У него есть варианты, он отличный игрок, и мы говорили с ним о следующем лете. Мы увидим, как все сложится", - сказал Хилл.

Will Joel Embiid play in the 2024 Olympics for Team USA?@TermineRadio & @JumpShot8 asked Hall of Famer & USA Basketball Managing Dir. Grant Hill if he’s had a conversation with 2023’s MVP? pic.twitter.com/QMokmeAwT9 — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) July 26, 2023

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Напомним, что в мае 2022 года Джоэл Эмбиид заявлял, что хочет получить французское гражданство, чтобы выступить на Олимпиаде-2024. А спустя всего два месяца его желание было исполнено.

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