Карри вспомнил историю, как Коби пытался "уничтожить" его во время предсезонки

Стеф также рассказал о том, как Черная Мамба признал в нем хорошего игрока.

Главная звезда Голден Стэйт Стеф Карри стал недавним гостем популярного шоу "Hot Ones" на You-Tube-канале First We Feast.

Там знаменитости рассказывают истории из своей жизни, параллельно пытаясь справиться с остротой соусов, с которыми они едят куриные крылышки.

Так, Карри вспомнил две интересные истории, связанные с легендарным Коби Брайантом. Параллельно он не забывал корчить лицо от боли.

"Мы играли в предсезонном матче, и он делал свою штуку с Мамба Менталити, когда он опекал меня по всей площадке в предсезонном матче в первой четверти", - сказал Стеф.

"Ты оборачиваешься, а он вот так стоит и делает защитные передвижения, стоя передо мной. Я такой: "Что сейчас происходит? Это чертов Коби Брайант".

"Так что он остается со мной на четыре или пять перемещений, а потом толкает меня, и я теряю равновесие".

"В этот момент я был усыплен. Я устал, пытаюсь набрать форму в предсезонной игре, а он изо всех сил старается защищаться. Он намного больше и сильнее меня, он толкает меня и делает все такое".

Источник: скриншот

"Так что после того, как я упаду, у меня не будет выбора. Я такой, я просто собираюсь сделать бросок и жить с этим. Я бросил примерно с девяти метров и попал, после чего вел себя, словно ничего ничего не произошло".

"Это был самый важный момент под названием "Сохраняй хладнокровие" в моей жизни. Это чертов Коби - ты пытаешься быть супер хладноокровным".

"Я только что попал с девяти метров после того, как он решил опекать меня. Он слегка шлепнул меня по заднице на обратном пути, и я даже не мог этого понять".

Источник: скриншот

"Я просто забросил через него, вел себя так, будто играл от защиты. Я вернулся в раздевалку в перерыве с мыслями: "Мне нужен этот клип. Дайте мне его. Я должен сохранить его на своем телефоне".

"Шеф" также рассказал о том, как он получил признание от Брайанта во время одной из игр регулярки.

"Это был мой первый год в лиге. Мы играли с Лейкерс дома. Я выхожу на площадку, делаю небольшой фальшивый замах и забрасываю от щита".

"И когда я иду по корту, камера почему-то фиксируется на нем (Коби). Он наклоняется к ребятампарням, сидящим рядом с ним, и говорит: "Эй, он хорош". Это самая крутая вещь в мире, Коби одобряет вашу игру".

Here are the two moments that Steph Curry references when telling his favorite stories about Kobe Bryant 🥺



(via @KevinOConnorNBA)pic.twitter.com/NALRHLGJtm https://t.co/Xh0mCXyxxj — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 27, 2023

Напомним, что Голден Стэйт на данный момент считается самой дорогой франшизой в НБА.

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