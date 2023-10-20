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НБА. Предсезонные матчи: Сакраменто Леня обыграл Юту, Михайлюк с Бостоном одолел Хорнетс

Представляем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.
Сегодня, 09:19
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на пятницу, 20 октября, состоялся ряд матчей в рамках предсезонной подготовки к регулярке НБА.

В играх приняли участие и украинские спортсмены. Святослав Михайлюк с Бостоном одолели Шарлотт Хорнетс, Сакраменто Алексея Леня добыл непростую победу над Ютой.

Шарлотт – Бостон 99:127 (19:34, 21:32, 25:34, 34:27)

Шарлотт: Болл (16 + 5 потерь), Розир (14), Хэйворд (11), Уильямс (8 + 7 подборов), Вашингтон (2) – старт; Ричардс (15), Тор (10 + 8 подборов), Миллер (8 + 7 подборов + 5 потерь), Смит (7), Менса(6), Ниликина (2), Самнер (0).

Бостон: Браун (20), Уайт (15), Порзингис (14 + 12 подборов), Холидэй (11 + 7 передач), Тейтум (11 + 7 передач) – старт; Стивенс (12), Кета(12 + 7 подборов), Бэнтон (8), Михайлюк (6), Хаузер (6), Притчард(3 + 8 передач), Дэвисон (2), Уолш (2), Стюард (2), Гэбриэл (2),Бриссетт (1).

Чикаго – Миннесота 105:114 (20:28, 31:24, 25:36, 29:26)

Чикаго: Вучевич (21 + 10 подборов), Досунму (15), Уайт (13), Дерозан(11), Уильямс (10) – старт; Филлипс (9), Карузо (7), Картер (5),Битим (5), Крэйг (5), Терри (2), Тэйлор (2), К. Джонс (0).

Миннесота: Эдвардс (19), Гобер (10), Александер-Уокер (6), Андерсон (5), Милтон (4) – старт; Рид (14 + 8 подборов), Браун (12), Маклафлин (11), Гарза (11), Райан (6), Никс (5), Майнотт (4),Мартин (3), Килс (2), Мур (2), Картон (0), Миллер (0).

Оклахома-Сити – Детройт 116:118 (23:27, 31:22, 36:39, 26:30)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (20), Гидди (14 + 7 подборов + 7 передач),Сарр (10), Холмгрен (10), Дорт (5) – старт; Уоллес (13), Джо (10), Бертанс (9), Мицич (8 + 6 передач), Дженг (8), Уиггинс (4), Уайт(4), Джонсон (1), Мэнн (0).

Детройт: Томпсон (18 + 8 подборов), Каннингем (14 + 6 передач), Дюрен (11 + 7 подборов), Стюарт (10), Хэйс (8) – старт; Сассер (17 + 6 передач), Айви (13 + 6 потерь), Харрис (9), Бэгли (9), Беркс (5),Уайзмен (2), Умуде (2), Бейхайм (0), Роден (0), Эвбуомван (0).

Лейкерс – Финикс 100:123 (20:24, 38:30, 15:35, 27:34)

Лейкерс: Джеймс (19), Дэвис (15 + 6 блок-шотов), Ривз (14), Расселл (8 + 6 передач), Принс (3) – старт; Кристи (10), Каслтон (9), Хэйс (7),Льюис (5), Ходж (3), Хатимура (3), Вуд (2), Реддиш (2), Фадж (0).

Финикс: Дюрэнт (21), Гордон (10), Аллен (6 + 5 потерь), Окоги (6), Нуркич(3 + 8 подборов) – старт; С. Ли (17), Ватанабе (12), Литтл (11),Мету (9), Гудвин (7), Юбэнкс (7 + 9 подборов + 6 передач), Бол (6),Бэйтс-Диоп (5), Джонсон (3), Азубуйке (0).

Сакраменто – Юта 116:113 (27:26, 27:23, 25:36, 37:28)

Сакраменто: Везенков (13), Митчелл (12 + 7 передач), Макги (12 + 7 подборов), Хертер (8), Барнс (6) – старт; Монк (23 + 8 передач),Джонс (19), Эдвардс (14 + 8 подборов), Лень (7 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Эллис (2), Слоусон (0).

Юта: Хортон-Такер (26 + 8 передач), Секстон (24), Кесслер (14 + 15 подборов), Фонтеккьо (11), Агбаджи (8) – старт; Данн (12),Джордж (7), Хендрикс (5), Шаманич (3), Юртсевен (3).

Клипперс – Денвер 90:103 (23:24, 30:29, 18:25, 19:25)

Клипперс: Хайлэнд (25 + 7 подборов + 6 передач), Пауэлл (10), Мэнн (10),Ковингтон (7), Зубац (5 + 10 подборов) – старт; Мартин (9), Браун(9), Мун (6), Пламли (6 + 7 подборов), Диабате (2), Коффи (1),Миллер (0), Батюм (0).

Денвер: Йокич (25 + 14 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (13),Гордон (13), Дж. Мюррэй (8 + 7 передач), Тайсон (5) – старт;Ннаджи (13), Дж. Холидэй (8), Джексон (7), Ки (6), Пикетт (3),Уотсон (2), Гиллеспи (0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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