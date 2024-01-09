НБА: спорная концовка матча Индиана - Бостон, Милуоки снова проиграл, Клипперс вынесли Финикс

В ночь на вторник, 9 января, прошло шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Джордан Пул смог набрать больше 20 очков, но его Вашингтон все равно проиграл Оклахоме.

Концовка противостояния между Индианой и Бостоном вызвала споры у болельщиков из-за решений судей. Но и у фанатов Пэйсерс есть повод для переживания из-за травмы Тайриза Халибертона.

Читай также: Матч всех звезд НБА 2024 года: первый выбор ISPORT.ua

Святослав Михайлюк сыграл почти пять минут, за которые набрал два очка и один подбор, реализовав 50% бросков с линии штрафных.

Милуоки проиграл четвертый матч из последних пяти, а звездный квартет Клипперс оказался на голову (очевидно) сильнее звездного трио Финикса.

Вашингтон – Оклахома-Сити 128:136 (30:36, 31:31, 36:35, 31:34)

Вашингтон: Пул (24), Кузма (22 + 15 подборов), Джонс (18 + 9 передач), Авдия (17), Гэффорд (9 + 9 подборов) – старт; Шэмет (15), Кисперт (11), Райт (7), Кулибали (5), Мускала (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (31), Джейлен Уильямс (21 + 7 подборов + 10 передач), Гидди (9 + 9 передач), Дорт (7) – старт; Джо (16), Уиггинс (13), Уоллес (5), К. Уильямс (2).

Индиана – Бостон 133:131 (33:34, 26:34, 44:33, 30:30)

Индиана: Несмит (17), Тернер (16 + 8 подборов), Смит (11 + 9 подборов), Б. Браун (7), Халибертон (7 + 6 передач) – старт; Матурин (26), Хилд (15), Топпин (13), МакКоннелл (12 + 7 передач), Нембард (9), Джексон (0).

Бостон: Браун (40 + 5 потерь), Холидей (21 + 6 передач), Порзингис (19 + 7 передач), Уайт (13 + 6 передач), Хорфорд (11) – старт; Притчард (14 + 7 подборов), Бриссетт (6), Корнет (5), Михайлюк (2), Бэнтон (0).

Шарлотт – Чикаго 112:119 OT (25:24, 18:27, 33:32, 31:24, 5:12)

Шарлотт: Розир (39 + 8 передач), Бриджес (24 + 8 подборов + 5 потерь), Ричардс (10 + 8 подборов), Миллер (4), Макгауэнс (3) – старт; Смит (15), Тор (9 + 8 подборов), Букнайт (3), Менса (3), Смит (2).

Чикаго: Уайт (27), Драммонд (21 + 15 подборов), ДеРозан (18 + 7 подборов + 7 передач), Уильямс (8), Карузо (5) – старт; Вучевич (21 + 10 подборов), ЛаВин (9), Досунму (6), Картер (2), Терри (2).

Майами – Хьюстон 120:113 (34:27, 25:32, 32:23, 29:31)

Майами: Хирро (28), Адебайо (22 + 12 подборов), Хакес (14), Лаури (6), Йович (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Лав (15 + 7 подборов), Д. Робинсон (14 + 7 передач), Ричардсон (12), Хайсмит (3).

Хьюстон: ВанВлит (32 + 7 передач), Шенгюн (22 + 11 подборов), Грин (11 + 6 передач), Смит (10), Тэйт (9) – старт; Уитмор (11), А. Холидей (8), Томпсон (5), Грин (5).

Милуоки – Юта 116:132 (23:41, 23:36, 44:23, 26:32)

Милуоки: Я. Адетокумбо (25 + 10 подборов + 11 передач), Миддлтон (23 + 8 передач), Бизли (17), Б. Лопес (13), Джексон (7) – старт; Портис (8), Грин (8), Ливингстон (6), Коннотон (6), Боучэмп (3), Р. Лопес (0), Т. Адетокумбо (0).

Юта: Маркканен (21 + 14 подборов), Секстон (19), Коллинз (19), Данн (5 + 13 передач), Фонтеккьо (5) – старт; Кларксон (21 + 6 передач), Джордж (19), Олиник (13), Кесслер (8), Агбаджи (2).

Клипперс – Финикс 138:111 (34:31, 37:32, 30:28, 37:20)

Клипперс: Джордж (25 + 7 подборов), Харден (19 + 7 подборов + 10 передач), Зубац (19 + 8 подборов), Леонард (17 + 5 перехватов), Мэнн (14) – старт; Пауэлл (14), Коффи (9), Уэстбрук (9 + 7 передач), Тайс (6), Бостон (5), Пламли (1), Браун (0).

Финикс: Дюрант (30 + 7 подборов), Букер (20 + 6 потерь), Бил (15), Нуркич (8), Аллен (8) – старт; Гордон (12), Гудвин (4), Окоги (4), Мету (4), Бэйтс-Диоп (3), С. Ли (2), Ватанабе (1), Юбэнкс (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!