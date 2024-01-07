Матч всех звезд НБА 2024 года: первый выбор ISPORT.ua

Недавно Национальная баскетбольная ассоциация подвела первые итоги фанатского голосования на Матч всех звезд 2024 года.

У каждого есть возможность помочь своим любимым баскетболистам отправиться на звездный уик-энд, который пройдет в Индианаполисе.

В связи с этим ISPORT.ua решил сделать свой выбор по итогам первой части сезона, выделив тех игроков, которые по нашему мнению больше всех заслуживают побывать на празднике баскетбола.

Запад

Задняя линия: Лука Дончич (Даллас), Шай Гилджес-Александер (Оклахома)

Начинаем с защитников. Дончич и ШГА идут в ТОП-5 за звание самого ценного игрока регулярки благодаря их феноменальной игре на паркете.

И если насчет защиты к ним, конечно же, есть вопросы, то в плане нападения у них все более чем в порядке. К тому же, Лука может постараться побить рекорд результативности МВЗ, если захочет.

Передняя линия: ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Чет Холмгрен (Оклахома), Никола Йокич (Денвер)

Переходим к "здоровякам". ЛеБрону уже 39 лет, а он отказывается сдавать. Ладно, признаем, статистика все же немного просела, но всем бы показывать такой баскетбол в таком возрасте.

На данный момент Чет Холмгрен немного превосходит Виктора Вембаньяму, а потому условное место новичка в стартовой пятерке отошло именно бигмену Тандер.

Ну и как же без одного из лучших игроков НБА в лице Николы Йокича. Его недавний перформанс в игре против Уорриорз подтверждает тот факт, что "Джокера" нельзя не выбрать.

Ближайший резерв: Энтони Эдвардс (Миннесота), Стеф Карри (Голден Стэйт), Де’Аарон Фокс (Сакраменто), Кавай Леонард (Клипперс), Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио), Джейлен Уильямс (Оклахома).

Восток

Задняя линия: Тайриз Халибертон (Индиана), Тайриз Мэкси (Филадельфия)

Нынешний сезон стал своеобразным прорывом для Халибертона, который раздает ассисты направо и налево, при этом сведя потери до минимума, а временами и вовсе их не допуская.

Мэкси очень удачно взял на себя обязанности Джеймса Хардена, который не захотел оставаться в Филадельфии. Но в итоге 76-ые, как и в прошлом году, идут в тройке лидеров Востока, и не в последнюю очередь благодаря выступлениям Тайриза.

Передняя линия: Джейсон Тейтум (Бостон), Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия)

Тейтум - один из самых стабильных игроков не только Бостона, но и всей лиги. Лучший игрок лучшей команды лиги не может не поехать на МВЗ, тут все довольно просто.

То же самое касается и Янниса с Эмбиидом, которые продолжают борьбу за звание MVP, словно прошлый сезон и не завершался. Пока что на Востоке нет никого, кто мог бы отобрать у кого-то из них место в старте.

Ближайший резерв: Трэй Янг (Атланта), Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Дэмиан Лиллард (Милуоки), Паоло Банкеро (Орландо), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк), Франц Вагнер (Орландо).

Напомним, что проголосовать за участников Матча всех звезд НБА 2024 года можно на официальном сайте лиги.

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