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Баскетбол

Майами установит статую Уэйда возле домашней арены в этом году

Это будет первый случай в истории франшизы из Флориды.
Сегодня, 12:39
Дуэйн Уэйд / Getty Images
Дуэйн Уэйд / Getty Images

Майами представит бронзовую статую легенды франшизы Дуэйна Уэйда возле домашней арены Касейя-центра позднее в этом году, сообщает ESPN.

Об этом сообщил президент Хит Пэт Райли во время специальной церемонии, которая прошла в перерыве матча Майами - Шарлотт (104:87).

"Когда в феврале 2020 года мы вывели из обращения его номер, я сказал, что Дуэйн всегда был лицом этой франшизы. И я на самом деле имел это ввиду", - заявил Райли.

"Я не могу придумать лучшего способа почтить его, чем увековечить память об этом наследии".

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Сообщается, что презентация статуи состоится осенью 2024 года.

Дуэйн Уэйд завершил карьеру после сезона-2018/19. Он является обладателем нескольких рекордов франшизы, включая набранные очки, передачи, перехваты, матчи и сыгранные минуты.

За свою 16-летнюю карьеру в НБА он провел 15 сезонов во Флориде, завоевал три чемпионства, став при этом один раз самым ценным игроком Финала (2006).

Напомним, что в прошлом году Дуэйн Уэйд был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Вместе с легендой Майами там оказались Грегг Попович, Дирк Новицки, Тони Паркер и Пау Газоль.

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