НБА: Сакраменто Леня уступил Милуоки, Миннесота обыграла Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на 15 января в Национальной баскетбольной ассоциации состоялось пять поединков.

Украинский баскетболист Алексей Лень провел четыре минуты на площадке против Милуоки, набрав четыре очка. Однако Кингз в овертайме вссе же уступили соперникам.

Результаты матчей НБА за 15 января

Денвер – Индиана 117:109 (28:28, 32:29, 29:27, 28:25)

Денвер: Дж. Мюррэй (25 + 8 передач + 5 потерь), Йокич (25 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Портер (25 + 8 подборов), Гордон (20 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (11) – старт; Джексон (9), К. Браун (2), Джордан (0), Дж. Холидэй (0), Уотсон (0).

Индиана: Б. Браун (18 + 10 подборов + 6 передач), Хилд (16), Нембард (12 + 7 передач), Тернер (12), Смит (8) – старт; Джексон (12 + 7 подборов), Матурин (12), Топпин (11), Макконнелл (5), Нвора (3).

Майами – Шарлотт 104:87 (26:16, 26:15, 25:30, 27:26)

Майами: Адебайо (24 + 10 подборов + 7 передач), Хирро (21 + 7 подборов), Хакес (15), Йович (5 + 7 подборов), Лаури (0) – старт; Д. Робинсон (19), Ричардсон (11), Хайсмит (7), Калеб Мартин (2), О. Робинсон (0).

Шарлотт: Розир (26 + 7 передач), Болл (21 + 10 подборов), Бриджес (20 + 7 подборов), Коди Мартин (3), Ричардс (2 + 8 подборов) – старт; Вашингтон (5), Смит (4), Макгауэнс (2), Менса (2), Букнайт (1), Смит (1), Тор (0), Блэк (0).

Миннесота – Клипперс 109:105 (29:19, 17:26, 35:23, 28:37)

Миннесота: Эдвардс (33 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Таунс (17), Гобер (15 + 18 подборов + 4 блок-шота), Макдэниэлс (14), Конли (6) – старт; Андерсон (10), Рид (8), Александер-Уокер (6).

Клипперс: Ленард (26 + 9 подборов), Джордж (16), Харден (14 + 8 передач), Тайс (3), Мэнн (2) – старт; Пауэлл (24), Уэстбрук (12 + 8 подборов + 13 передач), Пламли (8), Коффи (0).

Милуоки – Сакраменто 143:142 OT (32:37, 36:29, 27:25, 33:37, 15:14)

Милуоки: Лиллард (29 + 8 передач), Я. Адетокумбо (27 + 10 подборов + 10 передач), Бизли (23), Б. Лопес (17 + 9 подборов), Джексон (0) – старт; Портис (22 + 10 подборов), Пэйн (15), Коннотон (5), Грин (5).

Сакраменто: Фокс (32), Хертер (26 + 10 подборов), Сабонис (21 + 13 подборов + 15 передач), Барнс (14), Мюррэй (4) – старт; Монк (28 + 7 подборов + 7 передач), Лайлс (9 + 7 подборов), Везенков (4), Лень (4).

Портленд – Финикс 116:127 (33:31, 28:40, 31:35, 24:21)

Портленд: Хендерсон (33 + 7 подборов + 9 передач), Саймонс (28), Рит (17), Уокер (11 + 8 подборов), Камара (2) – старт; Мюррэй (13), Рупер (11), Минайя (1).

Финикс: Букер (34 + 7 передач), Бил (23), Дюрэнт (21 + 6 передач), Аллен (20), Нуркич (14 + 13 подборов) – старт; Мету (8), Бэйтс-Диоп (4), Гордон (3), Окоги (0), Юбэнкс (0).

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