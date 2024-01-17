Женщина обвинила владельца Никс и Рейнджерс в принуждении к сексу

Джеймс Долан попал в один обвинительный иск с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном.

Владелец Нью-Йорк Никс и Нью-Йорк Рейнджерс Джеймс Долан был обвинен в принуждении к сексу, сообщает The Athletic.

Женщина из Теннесси по имени Келли Крофт подала федеральный иск, в котором она обвинила Долана, а также заявила, что американский кинопродюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее десять лет назад.

"Я так сильно пострадала из-за того, что Джеймс Долан и Харви Вайнштейн сделали со мной много лет назад, и мне было нелегко выступить и добиться справедливости", - заявила Крофт.

"Но для того, чтобы по-настоящему справиться со своей травмой, мне нужно добиться ответа. Джеймс Долан манипулировал мной, привез меня в Калифорнию, чтобы оскорбить меня, а затем подставил меня под жестокую атаку со стороны Вайнштейна".

"Я надеюсь, что мой иск заставит Долана признать то, что он сделал со мной, и взять на себя ответственность за причиненный им вред".

Читай также: Торонто работает над обменом своей главной звезды

И Долан, и Вайнштейн опровергли обвинения через своих адвокатов.

Согласно иску, поданному в Калифорнии, Крофт работала массажистом во время концертного тура Eagles в 2013 году. Она познакомилась с Доланом во время тура с его группой JD & The Straight Shot, которая выступала на разогреве у Eagles.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!