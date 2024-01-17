Торонто работает над обменом своей главной звезды

Паскаль Сиакам может продолжить свою карьеру в составе Индианы.

Все идет к тому, что карьера Паскаля Сиакама в Торонто подходит к своему завершению.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Рэпторс работают над обменом 29-летнего камерунца.

По информации источника, канадская организация ведет активные переговоры с Индианой, которая отдаст за звезду Торонто пакет активов, состоящий из Брюса Брауна, других игроков и трех драфт-пиков первого раунда.

Торонто вел переговоры по Сиакаму и с другими коллективами, но в последние дни Пэйсерс стали главными фаворитами, предложив наиболее привлекательные активы за чемпиона НБА 2019 года.

В переговоры о трейде Сиакама вступал и Сакраменто, но недавно команда Алексея Леня решила выйти из них. Также интерес к баскетболисту приписывали Голден Стэйт и Далласу.

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Стоит отметить, что нынешний сезон станет последним для Сиакама по действующему контракту. За этот год он получит 37,9 миллиона долларов. Будущим летом он может выйти на рынок свободных агентов.

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