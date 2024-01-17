iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Торонто работает над обменом своей главной звезды

Паскаль Сиакам может продолжить свою карьеру в составе Индианы.
Сегодня, 09:39
Паскаль Сиакам / Getty Images
Паскаль Сиакам / Getty Images

Все идет к тому, что карьера Паскаля Сиакама в Торонто подходит к своему завершению.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Рэпторс работают над обменом 29-летнего камерунца.

По информации источника, канадская организация ведет активные переговоры с Индианой, которая отдаст за звезду Торонто пакет активов, состоящий из Брюса Брауна, других игроков и трех драфт-пиков первого раунда.

Торонто вел переговоры по Сиакаму и с другими коллективами, но в последние дни Пэйсерс стали главными фаворитами, предложив наиболее привлекательные активы за чемпиона НБА 2019 года.

В переговоры о трейде Сиакама вступал и Сакраменто, но недавно команда Алексея Леня решила выйти из них. Также интерес к баскетболисту приписывали Голден Стэйт и Далласу.

Читай также: НБА: Сакраменто с Ленем в сумасшедшей игре проиграл Финиксу, Филадельфия разобралась с Денвером

Стоит отметить, что нынешний сезон станет последним для Сиакама по действующему контракту. За этот год он получит 37,9 миллиона долларов. Будущим летом он может выйти на рынок свободных агентов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Рэпторс Индиана Пэйсерс Паскаль Сиакам

Статьи по теме

НБА признала ошибку судей, которая повлияла на результат матча Индиана - Бостон НБА признала ошибку судей, которая повлияла на результат матча Индиана - Бостон
Тренер Торонто: Если судьям нужно было, чтобы Лейкерс победили, сказали бы нам сразу Тренер Торонто: Если судьям нужно было, чтобы Лейкерс победили, сказали бы нам сразу
Халибертон получил травму ноги в матче против Бостона Халибертон получил травму ноги в матче против Бостона
НБА: Оклахома легко обыграла Денвер, Бостон не без проблем справился с Торонто НБА: Оклахома легко обыграла Денвер, Бостон не без проблем справился с Торонто
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Украина10:31
Трансферы УПЛ: Юрченко сменил Ворсклу на Металлист 1925
Украина10:30
"Я выступил очень хорошо": Ортис вспомнил свое поражение Ломаченко
Украина10:22
Юрченко подписал контракт с Металлистом 1925
Украина10:06
Предвыборное турне: Шевченко назвал главную задачу в должности президента УАФ
НБА10:02
Женщина обвинила владельца Никс и Рейнджерс в принуждении к сексу
Бокс09:44
"Забудьте о Ломаченко": Теофимо Лопес высказался о своем следующем сопернике
НБА09:39
Торонто работает над обменом своей главной звезды
Еврокубки09:20
Прометей - Вулвз: видео онлайн-трансляция Еврокубка
Теннис09:00
Australian Open-2024: Цуренко и Костюк сыграют во втором раунде
Европа08:50
Футбол сегодня: матчи Кубка Азии и африканских наций, Жирона и Эвертон в Кубках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK