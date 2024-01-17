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НБА: Сакраменто с Ленем в сумасшедшей игре проиграл Финиксу, Филадельфия разобралась с Денвером

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:46
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на среду, 17 января, состоялись три матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень принял участие в матче против Финикса. Он пробыл на паркете почти 8 минут, за которые ничем не отличился.

Результаты матчей НБА за 16 января

Филадельфия – Денвер 126:121 (36:38, 42:40, 21:26, 27:17)

Филадельфия: Эмбиид (41 + 7 подборов + 10 передач), Макси (25 + 9 передач), Харрис (24), Убре (11), Батюм (8) – старт; Беверли (8), М-с Моррис (7), Рид (2), Коркмаз (0).

Денвер: Йокич (25 + 19 подборов), Портер (20), Дж. Мюррэй (17 + 10 передач), Гордон (16), Колдуэлл-Поуп (13) – старт; К. Браун (11), Джексон (10), Уотсон (5), Джордан (4).

Финикс – Сакраменто 119:117 (27:39, 24:29, 33:28, 35:21)

Финикс: Аллен (29 + 6 передач), Дюрэнт (27 + 7 потерь), Букер (16 + 11 передач), Бил (13), Нуркич (10 + 15 подборов) – старт; Гордон (13), Мету (6), Юбэнкс (3), Окоги (2).

Сакраменто: Фокс (33 + 6 передач), Сабонис (21 + 12 подборов + 11 передач), Мюррэй (18), Хертер (10), Барнс (8) – старт; Везенков (14), Монк (13 + 8 передач + 5 потерь), Лень (0), Лайлс (0).

Клипперс – Оклахома-Сити 128:117 (35:30, 30:31, 34:28, 29:28)

Клипперс: Джордж (38 + 7 подборов), Харден (16 + 8 передач), Ленард (16 + 6 передач), Пламли (14), Мэнн (7) – старт; Уэстбрук (11), Коффи (9), Тайс (9 + 8 подборов), Пауэлл (8).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (25 + 7 передач), Гилджес-Александер (19), Дорт (19), Гидди (9), Холмгрен (8) – старт; Джо (15), Уиггинс (7), Мицич (7), Уоллес (5), К. Уильямс (3), Сарр (0), Дженг (0).

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