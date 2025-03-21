НБА: Лейкерс Леня разгромно уступили Милуоки, Шарлот неожиданно победил Нью-Йорк
В рамках регуярного сезона НБА состоялось 5 матчей.
Среди поединков стоит отметить проигрыш Лос-Анджелес Лейкерс Алексея Леня.
Индиана - Бруклин 105:99
Индиана: Матурин (28 + 16 подборов), Тернер (23 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Несмит (14), Нембхард (9 + 6 потерь), Сиакам (6) - старт; Уокер (8), Топпин (7), Макконнелл (7), Брайант (3), Шеппард (0 + 8 подборов), Джексон (0).
Бруклин: Расселл (22 + 6 передач), З. Уильямс (22), Джонсон (6), Клэкстон (6 + 14 подборов + 5 потерь), Уилсон (0) - старт; Уотфорд (15), Клауни (10), Льюис (8), Шарп (6 + 9 подборов), Мартин (4).
Шарлотт - Нью-Йорк 115:98
Шарлотт: Болл (25 + 8 передач), Уильямс (19 + 14 подборов), Бриджес (15 + 10 подборов), Джеффрис (14), Грин (5) - старт; Смит (13), Нуркич (9 + 7 подборов), Диабате (7), Сет Карри (4), Гибсон (2), Мур (2).
Нью-Йорк: Ануноби (25), Таунс (24 + 10 подборов), Бриджес (16 + 6 передач), Харт (13 + 6 передач), Макбрайд (9 + 6 передач) - старт; Пейн (5), Боучемп (2), Ачиува (2), Уотсон (2), Шемет (0), Колек (0).
Голден Стэйт - Торонто 117:114
Голден Стейт: Др. Грин (21 + 7 подборов), Карри (17), Батлер (16 + 11 подборов + 12 передач), Подземски (15), Муди (4) - старт; Пост (18), Куминга (16), Гилд (8), Луни (2), Сантос (0).
Торонто: Барнс (29 + 10 подборов + 6 передач), Квикли (21 + 8 передач + 5 потерь), Пелтль (18 + 8 подборов), Агбаджи (9), Мобо (5) - старт; Беттл (14), Шед (11 + 6 передач + 5 потерь), Каслтон (7), Темпл (0), Лоусон (0).
Сакраменто - Чикаго 116:128
Сакраменто: Монк (34), Дерозан (22), Мюррей (10 + 9 подборов), Лавин (8), Валанчюнас (6) - старт; Лайлс (22), Ларевиа (10 + 7 подборов), Картер (4), Эллис (0).
Чикаго: Уайт (35), Гертер (25 + 7 передач), Вучевич (24 + 14 подборов + 8 передач), Джонс (15 + 7 передач), Бузелис (5) - старт; Терри (9), Уильямс (7), Коллинз (6), Филипс (2).
Лейкерс - Милуоки 89:118
Лейкерс: Кнехт (17), Винсент (9), М-ф Моррис (9), Хейс (9), Гудвин (8 + 8 подборов) - старт; Джеймс-младший (17), Лень (10 + 9 подборов), Джемисон (4), Милтон (4), Реддиш (2).
Милуоки: Я. Адетокумбо (28 + 7 подборов), Кузма (20), Б. Лопес (11 + 7 подборов), Роллинз (10), Принс (6) - старт; Трент (23), Грин (6), Ливингстон (4), Джексон (3), Портер (3), Нэнс (2), Коннотон (2), Смит (0).
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