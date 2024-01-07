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Баскетбол

НБА: Бостон без Михайлюка победил Индиану, Хьюстон сенсационно обыграл Милуоки

Вашему вниманию результаты матчей национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:41
Бостон - Индиана / Getty Images
Бостон - Индиана / Getty Images

В ночь с 6 на 7 января в НБА прошло 4 поединка в рамках регулярного сезона.

Среди результатов стоит выделить неожиданную победу Хьюстон Рокетс над Милуоки Бакс. Также свой матч провели Бостон Селтикс Святослава Михайлюка, которые без участия украинца, обыграли Индиану Пейсерс. 

Вашингтон - Нью-Йорк 105:121

Вашингтон: Кузма (27), Авдия (23 + 10 подборов + 6 передач), Джонс (11 + 8 передач), Пул (10), Гэффорд (6 + 12 подборов), Батлер (8), Кисперт (8), Кулибали (4), Гилл (3), Райт (2), Дэвис (2), Мускала (1), Оморуйи (0).

Нью-Йорк: Рэндл (39 + 7 подборов), Брансон (33 + 8 передач), Дивинченцо (10), Ануноби (9), Хартенштайн (8 + 19 подборов + 5 потерь), Харт (9), Граймс (6), Макбрайд (5), Ачиува (2), Симс (0), Флинн (0).

Индиана - Бостон 101:118

Индиана: Халибертон (17 + 7 передач + 5 перехватов), Хилд (15), Тернер (12 + 7 подборов), Несмит (8), Смит (7 + 7 подборов), Матурин (20), Топпин (10), Макконнелл (6), Джексон (4), Тшибве (2), Шеппард (0), Уокер (0), Нвора (0), Браун (0). 

Бостон: Тейтум (38 + 13 подборов + 6 передач), Браун (31), Холидэй (8), Уайт (7), Порзингис (2), Хорфорд (10 + 7 подборов + 8 передач), Бриссетт (8 + 8 подборов), Притчард (5), Хаузер (5), Корнет (4), Бэнтон (0), Михайлюк (0).

Филадельфия - Юта 109:120

Филадельфия: Макси (25 + 9 передач), Убре (24), Рид (16), М-с Моррис (15), Батюм (2), Беверли (12 + 7 передач), Мартин (9), Бамба (6), Спрингер (0).

Юта: Маркканен (33 + 13 подборов), Секстон (22 + 10 передач + 5 потерь), Коллинз (19), Фонтеккьо (7 + 7 подборов), Данн (0), Кларксон (18 + 6 передач + 5 потерь), Кесслер (10), Джордж (6), Олиник (5), Агбаджи (0).

Хьюстон - Милуоки 112:108

Хьюстон: Шенгюн (21 + 11 подборов), Грин (16), Ванвлит (14 + 7 передач), Смит (14 + 12 подборов), Тэйт (4 + 8 подборов), Дж.Грин (16), Уитмор (12), А. Холидэй (11), Томпсон (4).

Милуоки: Я. Адетокумбо (48 + 17 подборов), Лиллард (18 + 8 передач), Миддлтон (10), Б. Лопес (7), Бизли (3), Коннотон (9), Портис (6), Боучэмп (5), Джексон (1), Пэйн (1), Эй Джей Грин (0).

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