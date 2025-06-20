Плей-офф НБА: Индиана неожиданно довела финальную серию до решающей игры

В рамках плей-офф НБА Индиана Пэйсерс встретилась с Оклахома-Сити Тандер.

Несмотря на то, что Тайрис Халибертон играл не на 100% своих возможностей из-за травмы в предыдущей игре, Индиана смогла уверенно начать игру, выиграв первую четверть с небольшим отрывом.

Во второй 12-минутке этот отрыв стал только больше, а в третьей ситуация вообще стала похожей на разгромную.

В заключительной четверти Оклахома смогла выровнять игру и с довольно уверенным отрывом забрала ее себе, но на общий результат это уже не оказало серьезного влияния, поэтому Индиана смогла сравнять счет в серии и теперь зрителей ждет решающая седьмая игра.

Индиана - Оклахома 108:91 (28:25, 36:17, 26:18, 17:31)

Индиана: Нембхард (17), Сиакам (16 + 13 подборов), Халибертон (14), Несмит (10), Тернер (3) – старт; Топпин (20), Макконнелл (12 + 9 подборов + 6 передач), Шеппард (7), Брайант (4), Брэдли (3), Матурин (2), Джонсон (0), Ферфи (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (21 + 8 потерь), Джейлен Уильямс (16), Хартенштайн (10), Холмгрен (4), Дорт (3) – старт; Джо (11), Джейлин Уильямс (7), Виггинс (5), Джонс (4), К. Уильямс (3), Дженг (3), Митчелл (2), Уоллес (2), Карузо (0).

Счет в серии – 3:3.

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