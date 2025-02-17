18-летний студент выиграл "круглую сумму", победив звездного баскетболиста

Условия были не в пользу Дэмиана Лилларда, но все же.

18-летний студент Джарен Барахас заработал 100 тысяч долларов во время Уикенда всех звезд.

Молодой парень победил разыгрывающего Портленд Трейл-Блейзерс Дэмиана Лилларда в коротком конкурсе трехочковых бросков.

Барахасу нужно было забросить мяч в корзину однажды, с чем он и справился, а Лилларду попасть трижды.

После события Джарен кратко описал, какие эмоции его переполняют.

«Это невероятно важно для меня, это поможет моей семье и, конечно, мне самому.

Я потрачу эти деньги на оплату своего обучения», - сказал Барахас.

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