18-летний студент выиграл "круглую сумму", победив звездного баскетболиста
Условия были не в пользу Дэмиана Лилларда, но все же.
18-летний студент Джарен Барахас заработал 100 тысяч долларов во время Уикенда всех звезд.
Молодой парень победил разыгрывающего Портленд Трейл-Блейзерс Дэмиана Лилларда в коротком конкурсе трехочковых бросков.
Барахасу нужно было забросить мяч в корзину однажды, с чем он и справился, а Лилларду попасть трижды.
После события Джарен кратко описал, какие эмоции его переполняют.
«Это невероятно важно для меня, это поможет моей семье и, конечно, мне самому.
Я потрачу эти деньги на оплату своего обучения», - сказал Барахас.
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