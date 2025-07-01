Ключевой игрок финалиста НБА перебрался в Милуоки

Милуоки Бакс совершили первое серьезное подписание на рынке свободного агента.

Как сообщает инсайдер Шемс Чарания, Милуоки оформили переход Майлза Тьорнера, с которым не продлила контракт Индиана.

Бакс подписали с американцем соглашение на 4 года с опцией игрока на последний год. В течение действия соглашения Тьорнер заработает 107 миллионов долларов.

Майлз был ключевым игроком Пэйсерс, с которыми дошел до финала НБА и уступил Оклахоме только в седьмом матче, но Индиана не смогла предоставить Тьорнеру финансовые условия, которые его бы удовлетворили, и отпустила его свободным агентом.

Напомним, ранее вышеупомянутая Оклахома подписала новый контракт со своей звездой.

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