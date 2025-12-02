iSport.ua
Баскетбол

Экс-звезда НБА объявил о завершении карьеры

Европеец повесил кеды на гвоздь.
Сегодня, 20:42       Автор: Антон Федорцив
Данило Галлинари / Getty Images
Данило Галлинари / Getty Images

Форвард Данило Галлинари не вернется на паркет. Итальянский баскетболист завершил профессиональные выступления, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Последним клубом в карьере 6-го номера драфта НБА-2008 стал пуэрто-риканский Баямон. Галлинари провел на взрослом уровне 20 сезонов. Львиную долю из них – в сильнейшей лиге планеты (777 поединков).

После выступлений на родине в сезоне 2008/09 он дебютировал в рядах Нью-Йорка. После Никс выступал за Денвер, Клипперс, Оклахому, Атланту, Вашингтон, Детройт и Милуоки. В 2021 году он дошел до финала Востока с Хокс.

Напомним, ранее Голден Стэйт подписал брата плеймейкера Стефа Карри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Денвер Наггетс Атланта Хокс данило галлинари сборная Италии по баскетболу

