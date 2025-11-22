iSport.ua
Гордон досрочно покинул игру. Тревожный сигнал для Денвера

Повторная травма подколенного сухожилия.
Вчера, 09:56       Автор: Валентина Чорноштан
Аарон Гордон / Getty Images
Аарон Гордон / Getty Images

Форвард Денвера Аарон Гордон получил травму во время игры против Хьюстона.

Аарон Гордон досрочно покинул матч после того, как упал при проходе под кольцо. Отмечается, что у форварда травма подколенного сухожилия.

Добавим, что у игрока уже были проблемы с подколенным сухожилием, и, скорее всего, он усугубил состояние повреждения.

В этом сезоне Гордон набирает в среднем 18,8 очка, 5,9 подбора и 1,3 передачи.

В итоге Денвер сумел победить Хьюстон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Аарон Гордон

