Гордон досрочно покинул игру. Тревожный сигнал для Денвера

Форвард Денвера Аарон Гордон получил травму во время игры против Хьюстона.

Аарон Гордон досрочно покинул матч после того, как упал при проходе под кольцо. Отмечается, что у форварда травма подколенного сухожилия.

Добавим, что у игрока уже были проблемы с подколенным сухожилием, и, скорее всего, он усугубил состояние повреждения.

Injury Update: Aaron Gordon is out for the remainder of the game (Right Hamstring Strain) — Denver Nuggets (@nuggets) November 22, 2025

В этом сезоне Гордон набирает в среднем 18,8 очка, 5,9 подбора и 1,3 передачи.

В итоге Денвер сумел победить Хьюстон.

