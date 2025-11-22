iSport.ua
Кубок НБА: Кливленд побеждает Индиану, Миннесота разносит Даллас

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации.
Вчера, 08:41       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на 22 ноября состоятся матчи внутрисезонного турнира НБА.

Юта со Святославом Михайлюком в составе уступила Оклахоме. Михайлюк провел на паркете более 20 минут, за которые успел записать на свой счет восемь очков, собрать два подбора и выполнить одну передачу.

Результаты матчей НБА за 22 ноября

Кливленд - Индиана - 120:109

Кливленд: Митчелл (32 + 9 подборов - 5 потерь), Мобли (22 + 12 подборов + 4 блокшотов), Хантер (20 + 7 подборов), Гарлэнд (20 + 7 передач), Тайсон (14 + 8 подборов) - старт; Нэнс-младший (4), Уэйд (4), Tomlin (2), Брайант (0), Болл (0 + 7 подборов), Портер (2), Проктор (0)

Индиана: Сиакам (26 + 9 подборов), Нембард (22), Матурин (21 + 7 подборов), Джексон (3), Шеппард (2) - старт; Робинсон-Эрл (2), Уокер (6), Брэдли (2), Хафф (5), Макконнелл (10), Мэтьюз (0), Деннис (0), Питер (0)

Бостон - Бруклин - 105:113

Бостон: Браун (26 + 8 подборов), Кета (16 + 12 подборов), Притчард (13), Уолш (9), Уайт (6)  старт; Хаузер (0), Майнотт (0), Гарза (7), Саймонс (23), Шайерман (5), Гонсалес (0)

Бруклин: Портер (33 + 8 подборов), Клауни (19), Клэкстон (18 + 11 подборов + 12 передач), Дёмин (12), Мэнн (6) - старт; Уильямс (2), Шарп (4), Мартин (10), Powell (9)

Торонто - Вашингтон -140:110

Торонто: Ингрэм (24 + 8 подборов), Барретт (24 + 8 подборов), Барнс (23), Куикли (17 + 7 передач), Пелтль (3 + 9 подборов) - старт; Мамукелашвили (23 + 7 подборов), Бэттл (2), Темпл (4), Агбаджи (4), Шэд (7 + 10 передач), Уолтер (3), Дик (6)

Вашингтон: МакКоллум (20), Кулибали (9), Джордж (5 - 5 потерь), Вукцевич (4), Миддлтон (2) - старт; Гилл (4), Кисперт (9), Шэмпени (7), Уитмор (11), Брэнэм (9), Watkins (5), Кэррингтон (7 + 6 фолов), Райли (4), Джонсон (14)

Чикаго - Майами - 107:143

Чикаго: Досунму (23), Гидди (19 + 11 подборов + 9 передач), Окоро (9), Бузелис (6), Вучевич (6) - старт; Смит (14 + 5 блокшотов), Уильямс (8 + 6 фолов), Терри (0), Филлипс (3), Картер (10), Хертер (3), Джонс (6)

Майами: Уэйр (20 + 14 подборов), Пауэлл (19), Адебайо (18 + 7 подборов), Митчелл (16), Ларссон (16 + 7 передач) - старт; Фонтеккьо (9), Гарнден (3), Джонсон (14 + 12 подборов), Хакес-младший (10 + 7 подборов + 7 передач), Смит (12 + 7 подборов), Янг (6)

Даллас - Новый Орлеан - 118:115

Даллас: Флэгг (29 + 7 подборов), Вашингтон (24 + 9 подборов), Кристи (23), Гэффорд (8 + 7 подборов), Уильямс (5 + 12 передач - 6 потерь) - старт; Мартин (0), Маршалл (9), Лайвли II (4), Сиссе (0), Томпсон (5), Харди (11)

Новый Орлеан: Мерфи (25), Уильямсон (22), Фирс (21 + 7 подборов + 4 перехватов), Queen (20 + 7 подборов + 11 передач), Джонс (7 + 9 подборов) - старт; Мисси (4), Альварадо (5), Бей (4), Пиви (4), Хокинс (3)

Финикс - Миннесота - 114:113

Финикс: Брукс (22 + 6 фолов), Уильямс (19 + 8 подборов), О'Нил (16), Букер (16 + 10 передач + 6 фолов - 9 потерь), Данн (4) - старт; Ливерс (0), Игударо (2), Ричардс (2), Гудвин (13), Гиллеспи (20 + 7 подборов)

Миннесота: Эдвардс (41 + 4 перехватов - 5 потерь), Рэндл (20), Макдэниэлс (13 + 4 перехватов), Гобер (12 + 12 подборов), Дивинченцо (9 + 4 перехватов), Рид (9)Диллингэм (5), Конли (3), Кларк (1)

Хьюстон - Денвер - 109:112

Хьюстон: Томпсон (22 + 7 подборов), Смит (21 + 11 подборов + 6 фолов), Шенгюн (14 - 5 потерь), Дюрэнт (13 + 7 подборов), Адамс (5 + 8 подборов) - старт; Капела (0), Холидэй (1), Окоги (6), Шеппард (27)

Денвер: Йокич (34 + 10 подборов + 9 передач), Мюррэй (26 + 10 передач), Джонсон (9), Уотсон (9 + 10 подборов), Гордон (1) - старт; Джонс (3), Валанчюнас (8), Хардуэй-младший (12), Браун (10)

Юта - Оклахома - 112:144

Юта: Джордж (20 + 8 передач), Маркканен (19), Бэйли (15), Михайлюк (8), Нуркич (5 + 10 подборов) - старт; Лав (12), Филиповски (18 + 7 подборов), Хендрикс (1), Уильямс (0), Сенсабо (7), Коллиер (5 - 5 потерь), Клейтон-мл. (2)

Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 8 передач), Хартенштейн (12 + 7 передач), Холмгрен (11), Уоллес (10 + 4 перехватов), Дорт (9) - старт; Уильямс (15), Дженг (5), Карлсон (7), Карузо (11), Джо (16), Янгблад (5), Митчелл (12)

Голден Стэйт - Портленд - 123:127

Голден Стэйт: Карри (38), Батлер (20 + 8 подборов), Грин (11 + 7 передач), Муди (10), Ричард (2) - старт; Джексон-Дэвис (2), Хорфорд (7), Пост (7), Хилд (0), Пэйтон (6), Подземски (20)

Портленд: Авдия (26 + 14 передач - 6 потерь), Клинган (22 + 10 подборов), Камара (20 + 7 подборов), Сиссоко (15), Грант (5) - старт; Мюррэй (5), Уильямс (8 + 11 подборов), Рит (0), Лав (26 + 7 подборов), Cooke (0), Рупер (0)

