iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда НБА выбыл до конца сезона

Самый ценный игрок ассоциации в кампании 2022/23 досрочно завершил сезон.
Вчера, 23:57
Джоель Эмбиид / Getty Images
Джоель Эмбиид / Getty Images

Филадельфия понесла значительную кадровую потерю. Центровой Джоэль Эмбиид выбыл до конца кампании, утверждает инсайдер Шемс Чарания в X.

У олимпийского чемпиона есть проблемы с коленом. Ранее он предполагал, что ему придется снова лечь под скальпель и провести много времени в лазарете. В нынешнем сезоне Эмбиид провел лишь 19 матчей регулярки со средними показателями 23.8 очка, 8.2 подбора, 4.5 передачи и 0.7 перехватов.

В предыдущей кампании американец пропустил более половины поединков из-за ряда травм. Год назад был прооперирован левый мениск Эмбиида.

К слову, ранее Торонто отчислил Такера из команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джоэль Эмбиид Филадельфия Севенти Сиксерс

Статьи по теме

Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио
НБА назвала символические пятерки сезона НБА назвала символические пятерки сезона
Дончич, Пол и другие: топ-5 лучших игроков первого раунда плей-офф Дончич, Пол и другие: топ-5 лучших игроков первого раунда плей-офф
Эмбиид: В Китае баскетбол любят больше, чем в Филадельфии Эмбиид: В Китае баскетбол любят больше, чем в Филадельфии

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Астон Вилла с дублем Асенсио пробилась в четвертьфинал Кубка Англии
Формула 100:29
Расселл назвал явного фаворита после предсезонных тестов Формулы-1
Вчера, 23:57
НБА23:57
Звезда НБА выбыл до конца сезона
Европа23:30
Бавария оформила волевую победу над Штутгартом
Европа22:58
Манчестер Юнайтед собрался подписать воспитанника Манчестер Сити
НБА22:29
Торонто отчислил чемпиона НБА-2021: когда-то он зажигал в Донецке
Формула 121:52
Формула-1 запланировала ранние предсезонные тесты в 2026 году
Украина21:25
Трансферы УПЛ: Колос купил бразильца, Черноморец подписал хавбека молодежной сборной Панамы
Европа20:58
Барселона подтвердила продажу нападающего
Украина20:40
УХЛ: Кэпиталз одолели Сокол в дерби Киева, Кременчуг победил Шторм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK