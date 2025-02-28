Звезда НБА выбыл до конца сезона

Филадельфия понесла значительную кадровую потерю. Центровой Джоэль Эмбиид выбыл до конца кампании, утверждает инсайдер Шемс Чарания в X.

У олимпийского чемпиона есть проблемы с коленом. Ранее он предполагал, что ему придется снова лечь под скальпель и провести много времени в лазарете. В нынешнем сезоне Эмбиид провел лишь 19 матчей регулярки со средними показателями 23.8 очка, 8.2 подбора, 4.5 передачи и 0.7 перехватов.

В предыдущей кампании американец пропустил более половины поединков из-за ряда травм. Год назад был прооперирован левый мениск Эмбиида.

К слову, ранее Торонто отчислил Такера из команды.

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