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Баскетбол

Торонто отчислил чемпиона НБА-2021: когда-то он зажигал в Донецке

Рапторз отказались от сверхопытного форварда.
Вчера, 22:29
Пи Джей Такер / Getty Images
Пи Джей Такер / Getty Images

Пи Джей Такер не задержался в рядах Торонто. Рапторз отчислили американца, сообщает инсайдер Шемс Чарания в X.

39-летний форвард оказался в канадской команде после двух обменов из Клипперс и Юты. Текущий договор Такера подходит к концу в этому году. Ветеран не выходил на площадку с весны прошлого года, когда вылетел с Клипперс в плей-офф НБА от Далласа.

Такер был выбран Торонто под 35-м номером на драфте-2006. Закрепиться в составе Рапторз не сумел и уехал в Европу, где, в частности, защищал цвета Донецка в 2008-2010 гг. После возвращения за океан выступал за Финикс, Торонто, Хьюстон, Милуоки, Майами, Филадельфию и Клипперс. Стал чемпионом с Бакс в 2021 году.

К слову, ранее Карри обновил персональный рекорд сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пи Джей Такер Торонто Рапторз

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