Пи Джей Такер устроил фанатам Рождество, купив каждому по подарку за 500 долларов

В ночь с 25 на 26 декабря в НБА пройдут традиционные Роджественские матчи, первым из которых будет противостояние Никс и Филадельфии.

Пока до праздника осталось всего ничего, форвард Сиксерс Пи Джей Такер решил порадовать фанатов.

37-летний баскетболист собрал школьников в торговом центре Рузвельта и сказал им, что они могут выбрать все, что хотят на сумму до 500 долларов. Оплату товаров он взял на себя.

PJ Tucker finding ways to give back during the holiday season 🎄



Tucker sponsored students from Vaux High School at Roosevelt Mall with $500 each to pick out anything in the store that they wanted.



(via ⁦@BySamDiGiovanni⁩) pic.twitter.com/UV6tmG7DpY