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Баскетбол

Пи Джей Такер устроил фанатам Рождество, купив каждому по подарку за 500 долларов

Ветеран НБА подарил фанатам немного радости в преддверии праздника.
Сегодня, 00:33
Пи Джей Такер / ClutchPoints
Пи Джей Такер / ClutchPoints

В ночь с 25 на 26 декабря в НБА пройдут традиционные Роджественские матчи, первым из которых будет противостояние Никс и Филадельфии.

Пока до праздника осталось всего ничего, форвард Сиксерс Пи Джей Такер решил порадовать фанатов.

37-летний баскетболист собрал школьников в торговом центре Рузвельта и сказал им, что они могут выбрать все, что хотят на сумму до 500 долларов. Оплату товаров он взял на себя.

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Такер не только купил этим детям подарки, но еще и занимался упаковыванием вещей.

Пи Джей Такер присоединился к Филадельфии минувшим летом, подписав трехлетний контракт на 33 миллиона долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Пи Джей Такер

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