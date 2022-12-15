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Баскетбол

Эмбиид: Фанаты Филадельфии хотят, чтобы меня обменяли

Некоторые поклонники 76-х хотят, чтобы руководство уволило Дока Риверса и начало перестройку.
Сегодня, 01:13
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс были частью "Trust the Process" Филадельфии, которая задрафтовала их для будущей борьбы за чемпионство.

Но победы так и не случилось, к тому же Симмонс разругался с организацией, в результате чего он был отправлен в Бруклин, а в обратном направлении последовал Джеймс Харден.

Но пока что этот обмен не принес никакой пользы, что вызывает опасения у фанатов Сиксерс. Они вновь требуют уволить тренера Дока Риверса и признать, что обмен Хардена оказался провальным.

Журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер попросил Эмбиида оставить сообщение болельщикам 76-х, но вот, что он сказал.

"Фанаты Филадельфии хотят моего обмена. Я верю в это. Они хотят, чтобы меня обменяли".

"Слушай, все, что я могу сделать, это стараться изо всех сил в каждой игре. Я благодарен за то, что нахожусь в этой роли, потому что это непростая работа. Если бы это было легко, все бы так делали".

"Когда в команде ты лучший форвард, лучший защитник, ты должен играть. Делать это каждую ночь нелегко. Мы не можем быть идеальными. Все мы иногда ошибаемся. Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы поставить свою команду в наилучшее положение, чтобы попытаться что-то выиграть".

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На данный момент Филадельфия занимает пятое место на Востоке, имея баланс побед 15-12. Джоэл Эмбиид в среднем за матч набирает 33.3 очка, 9.7 подбора и 4.7 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

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