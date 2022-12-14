Рекорд Абдул-Джаббара или пятое чемпионство: ЛеБрон будет плакать при одном условии

В нынешнем сезоне звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс имеет все шансы, чтобы стать рекордсменом НБА по количеству набранных очков за карьеру.

В данном показателе он обойдет легенду "пурпурно-золотых" Карима Абдул-Джаббара, на счету которого 38 387 очков за 20 лет в НБА.

А пока этого еще не произошло, фанаты поинтересовались у "Короля", будет ли он плакать, когда (или если) станет лучшим скорером в истории лиги.

Он заверил, что этого не будет. Но он заплачет, если выиграет свое пятое чемпионство.

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Рекорд Абдул-Джаббара держится уже 33 года - за все эти годы ни один другой великий игрок не сумел преодолеть эту планку. После матча с Бостоном (118:122) Джеймсу осталось набрать 796 очков, чтобы стать обладателем данного рекорда.