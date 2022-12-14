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Баскетбол

НБА обновила шесть наград, дав им новые имена

При этом была введена абсолютно новая награда.
Сегодня, 19:33
Награда MVP имени Майкла Джордана и игрок клатча имени Джерри Уэста / nba.com
Награда MVP имени Майкла Джордана и игрок клатча имени Джерри Уэста / nba.com

Национальная баскетбольная ассоциация обнародовала шесть обновленных наград регулярного сезона.

На своем официальном сайте лига опубликовала фотографии наград, которые получили не только новый облик, но и новые названия.

Так, награда MVP регулярки теперь будет названа в честь Майкла Джордана.

Оборонительный игрок года получит награду имени Хакима Оладжувона.

Лучший новичок года будет награжден трофеем имени Уилта Чемберлена.

Награда имени Джона Хавличека будет присуждаться лучшему шестому сезона.

Награда самого прогрессирующего игрока была названа в честь Джорджа Майкана.

К тому же НБА ввела новую награду - лучшего игрока в клатче имени Джерри Уэста.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами прошедшего игрового дня.


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