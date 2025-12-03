Филадельфия Флайерз получили штраф за несоответствие данных о травмах игрока

НБА наказала клуб за ошибки с травмой Джоэла Эмбиида.

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала Филадельфия Флайерз за нарушение правил отчётности о травмах, cообщает ESPN.

По имеющейся информации, Филадельфия Флайерз внесла Джоэла Эмбиида в список травмированных игроков, однако на матч с Атлантой Хоукс центровой вышел на площадку.

Теперь команде предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов.

Напомним, что у Джоэла Эмбиида есть проблемы с коленом, и вопрос о его участии в следующем матче остаётся открытым. В этом сезоне центровой сыграл всего в шести матчах.

К слову, Джимми Батлер вновь получил травму.

