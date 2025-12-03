iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Филадельфия Флайерз получили штраф за несоответствие данных о травмах игрока

НБА наказала клуб за ошибки с травмой Джоэла Эмбиида.
Вчера, 19:05       Автор: Валентина Чорноштан
Джоэль Эмбиида / Getty Images
Джоэль Эмбиида / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала Филадельфия Флайерз за нарушение правил отчётности о травмах, cообщает ESPN.

По имеющейся информации, Филадельфия Флайерз внесла Джоэла Эмбиида в список травмированных игроков, однако на матч с Атлантой Хоукс центровой вышел на площадку.

Теперь команде предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов.

Напомним, что у Джоэла Эмбиида есть проблемы с коленом, и вопрос о его участии в следующем матче остаётся открытым. В этом сезоне центровой сыграл всего в шести матчах.

К слову, Джимми Батлер вновь получил травму. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джоэль Эмбиид Филадельфию Флайерз

Статьи по теме

Звезда НБА выбыл до конца сезона Звезда НБА выбыл до конца сезона
НХЛ: Флорида обыграла Филадельфию, Вашингтон разгромил Сент-Луис, победы Рейнджерс, Торонто и Эдмонтона НХЛ: Флорида обыграла Филадельфию, Вашингтон разгромил Сент-Луис, победы Рейнджерс, Торонто и Эдмонтона
НХЛ: Питтсбург и Филадельфия забросили 13 шайб на двоих, победы Тампы и Детройта НХЛ: Питтсбург и Филадельфия забросили 13 шайб на двоих, победы Тампы и Детройта
Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы
Европа00:17
Лидс дома уверенно разбил Челси
Европа00:16
Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона неожиданно уступила в Кубке Испании клубу из третьего дивизиона
Европа23:45
Бавария не без труда одолела Унион в Кубке Германии
Европа23:07
Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу
Формула 122:33
Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1
Европа21:50
Реал с дублем Мбаппе разбил Атлетик
Европа21:15
Наполи только в серии пенальти смог пройти Кальяри в Кубке Италии
Другие20:22
Украинская чемпионка Европы получила росийский паспорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK