Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио

В рамках игрового дня в НБА Филадельфия благодаря невероятной игре Джоэля Эмбиида победила Сан-Антонио, а сам камерунец установил несколько рекордов.

Эмбиид с 70 очками за матч побил рекорд франшизы по количеству набранных очков, который принадлежал Уилту Чемберлену, набиравшему за 76ерс 68 очков.

Также в текущей кампании пока никто не набирал больше очков, чем Джоэль во встрече против Сперс. Предыдущий рекорд принадлежал Яннису Адетокумбо (64 очка).

Помимо 70 набранных очков центровой сделал 18 подборов и 5 передач. Никому в истории НБА ранее не удавалось набрать подобную статистическую линейку.

И в довершении, баскетболист стал первым в истории, кто набрал 70+ очков, уложившись в 39 минут, а если быть точным, то в случае Эмбиида в 37 минут. Именно столько он провел на площадке в игре с Сан-Антонио.

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