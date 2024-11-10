НХЛ: Флорида обыграла Филадельфию, Вашингтон разгромил Сент-Луис, победы Рейнджерс, Торонто и Эдмонтона

В ночь на воскресенье, 10 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 9 ноября

Баффало – Калгари – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Бенсон (Пауэр, Брайсон), 2:0 – 13 Томпсон (Петерка, Далин), 2:1 – 37 Коронато (Колман, Уигар), 2:2 – 55 Баклунд (Кузьменко, Юбердо)

Виннипег – Даллас – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Иафалло (Перфетти, Наместников), 2:0 – 10 Купари (Иафалло), 3:0 – 23 Наместников (Пионк, Перфетти), 4:0 – 27 Элерс (Виларди, Шайфли), 4:1 – 58 Хинтц (Дадонов, Харли)

Флорида – Филадельфия – 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Фараби (Бринк, Лоутон), 1:1 – 25 Шмидт (Барков, Родригес), 2:1 – 28 Куликов (Райнхарт, Родригес), 2:2 – 33 Ришар (Ристолайнен, Конекны), 3:2 – 34 Беннетт (Миккола, Верхэге), 3:3 – 49 Хэтэуэй (Силер, Лоутон)

Сент-Луис – Вашингтон – 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)

Шайбы: 0:1 – 1 Макмайкл (Чикран), 1:1 – 7 Перунович (Кайру, Кессел), 1:2 – 27 Овечкин (Строум, Протас), 1:3 – 30 Чикран (Уилсон, Дюбуа), 1:4 – 42 Овечкин (Уилсон, Строум), 1:5 – 43 Сандин (Манджипани, Сгарбосса), 1:6 – 50 Макмайкл (Карлсон, Строум), 1:7 – 55 Сгарбосса (Фегервары, Манджипани), 1:8 – 56 Дьюхэйм (Рэддиш, Карлсон)

Бостон – Оттава – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Норрис (Батерсон, Ткачак), 1:1 – 24 Заха (Задоров, Пастрняк), 2:1 – 25 Маршанд (Линдхольм, Брэзо), 2:2 – 37 Амадио (Шабо, Грегор), 2:3 – 61 Ткачак

Детройт – Рейнджерс – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Крайдер (Панарин, Фокс), 0:2 – 36 Веси (Джонс, Кэррик), 0:3 – 37 Панарин (Лафреньер, Зибанежад), 0:4 – 56 Смит (Фокс)

Торонто – Монреаль – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Тимминс (Ривс, Бенуа), 2:0 – 25 В. Нюландер (Райлли, Найз), 3:0 – 28 Марнер (Кемпф), 3:1 – 29 Галлахер (Хатсон, Хейнеман), 4:1 – 32 Таварес (В. Нюландер, Марнер)

Айлендерс – Нью-Джерси – 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Хольмстрем (Маклин), 1:1 – 25 Джек Хьюз (Братт, Хэмилтон), 2:1 – 50 Чоловски (Энгвалл, Хольмстрем), 3:1 – 52 Нелсон (Цыплаков, Палмиери), 3:2 – 55 Мерсер (Зигентхалер, Коттер), 3:3 – 59 Ноусен (Хэмилтон, Джек Хьюз), 3:4 – 62 Джек Хьюз (Хэмилтон)

Нэшвилл – Юта – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Форсберг (Пярссинен, Йоси), 2:0 – 11 Маршессо (Стэмкос, Йоси), 3:0 – 31 Форсберг, 4:0 – 58 Нюквист (Маршессо)

Лос-Анджелес – Коламбус – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Воронков (Дэнфорт), 1:1 – 24 Гавриков (Копитар, Кемпе), 2:1 – 26 Фогеле (Хелениус, Томас), 3:1 – 41 Мур (Дано), 3:2 – 41 Проворов (Фантилли, Дэнфорт), 4:2 – 47 Лаферрье (Фогеле, Эдмундсон), 5:2 – 59 Кларк (Кемпе, Копитар)

Колорадо – Каролина – 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Друри (Дж.Стаал, Мартинук), 0:2 – 24 Мартинук (Уокер, Джарвис), 1:2 – 29 Макар, 2:2 – 30 Малински (Жирар, Маккиннон), 2:3 – 32 Нечас (Свечников, Джарвис), 3:3 – 35 Маккиннон (Людвиг, Лехконен), 4:3 – 36 Лехконен (Тэйвс, Рантанен), 5:3 – 38 Рантанен (Маккиннон, Миттлстадт), 5:4 – 42 Мартинук (Ахо, Нечас), 6:4 – 59 Рантанен (Маккиннон)

Ванкувер – Эдмонтон – 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)

Шайбы: 0:1 – 2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман), 0:2 – 23 Перри (Райан, Янмарк-Нюлен), 0:3 – 24 Арвидссон (Кулак, Драйзайтль), 1:3 – 25 Петтерссон (Дебраск), 2:3 – 27 Гронек (Хейнен, Блюгерс), 2:4 – 46 Браун (Янмарк-Нюлен, Хенрик), 2:5 – 47 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Хайман), 2:6 – 48 Кулак (Эмберсон, Макдэвид), 2:7 – 51 Браун (Янмарк-Нюлен), 3:7 – 59 Сутер (К. Хьюз, Петтерссон)

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