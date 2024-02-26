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НХЛ: Питтсбург и Филадельфия забросили 13 шайб на двоих, победы Тампы и Детройта

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:58
Питтсбург обыграл Филадельфию / Getty Images
Питтсбург обыграл Филадельфию / Getty Images

В ночь на понедельник, 26 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 25 февраля

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 21 Хедман (Хэйгл, Кучеров), 0:2 – 24 Пойнт (Хедман, Кучеров), 1:2 – 26 Тоффоли (Люк Хьюз, Джек Хьюз), 1:3 – 49 Хэйгл (Кучеров, Пойнт), 1:4 – 58 Кучеров (Хэйгл)

Питтсбург – Филадельфия – 7:6 (2:1, 2:3, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Лоутон (Сэнхайм, Люкселл), 1:1 – 9 Кросби (Ракелль, Раст), 2:1 – 17 Раст (Кросби, Петтерссон), 2:2 – 21 Фоерстер (Уолкер, Типпет), 3:2 – 31 Раст (Кросби, Карлссон), 4:2 – 33 Бемстрем (Летанг, Смит), 4:3 – 36 Сэнхайм (Кутюрье), 4:4 – 37 Лоутон (Йорк, Кэйтс), 5:4 – 46 О'Коннор (Пуустинен, Малкин), 6:4 – 48 Ракелль (Петтерссон, Кросби), 6:5 – 50 Йорк (Фоерстер, Люкселл), 7:5 – 55 Летанг, 7:6 – 58 Фоерстер (Лоутон, Кутюрье)

Чикаго – Детройт – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Спронг (Фаббри, Фишер), 1:1 – 23 Энтвистл (Джонсон, Донато), 2:1 – 37 Фолиньо (Джонс, Бедард), 2:2 – 55 Дебринкет (Гостисбеер, Кэйн), 2:3 – 61 Кэйн (Дебринкет)

Коламбус – Рейнджерс – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Воронков (Сиверсон, Марченко), 1:1 – 14 Панарин (Фокс), 2:1 – 21 Марченко (Чинахов, Воронков), 2:2 – 31 Эдстрем (Ремпе), 3:2 – 31 Рословик (Годро), 4:2 – 38 Проворов (Годро, Рословик)

Баффало – Каролина – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Деанджело (Нечас, Бантинг), 1:1 – 26 Скиннер (Окпосо, Козенс), 1:2 – 54 Нечас (Терявяйнен, Шей), 2:2 – 55 Пауэр (Бенсон, Кребс)

Виннипег – Аризона – 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Шайфли (Моррисси), 1:1 – 13 Шмалц (Цукер, Гюнтер), 2:1 – 14 Коннор (Шайфли, Виларди), 3:1 – 16 Виларди (Моррисси, Шайфли), 3:2 – 26 Маччелли (Крауз, Вялимяки), 3:3 – 41 Шмалц (Керфут), 4:3 – 61 Коннор (Шайфли, Моррисси)

Анахайм – Нэшвилл – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 21 Йоси (Фаббро, Форсберг), 1:1 – 31 Лундстрем (Лисон, Джонс), 1:2 – 43 Форсберг (Новак), 1:3 – 48 МакКэррон (Шервуд, Фаббро), 2:3 – 57 Лисон (Хенрик, Мактавиш), 2:4 – 58 Нюквист (О′Райлли)

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