Бостон рассмотрит вариант обмена звезды команды

Легкий форвард Джейлен Браун может покинуть Бостон в межсезонье. Селтикс изучает целесообразность обмена одного из лидеров, сообщает BasketNews.

Титулованному клубу светят 238 млн долларов налога на роскошь. Как следствие, возник вариант с обменом Брауна. Интерес к американцу проявляют Атланта и Филадельфия.

В частности, Хокс стремятся сформировать трио в составе звезды Бостона, Трея Янга и Джейлена Джонсона. В свою очередь Севенти Сиксерс готовы пожертвовать Полем Джорджем в многостороннем обмене.

Напомним, ранее Индиана стала вторым финалистом сезона после Оклахомы.

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