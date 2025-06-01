Индиана стала вторым финалистом плей-офф НБА, обыграв Нью-Йорк

В рамках финала Восточной конференции Индиана Пэйсерс на своей площадке встретилась с Нью-Йорк Никс.

Начало матча стало непростым для хозяев, первую четверть они выиграли с отрывом всего в одно очко - 25:24.

Постепенно уверенность игроков Индианы росла, как и их преимущество в счете, вторую 12-ю минуту они выиграли со счетом - 33:30, а третью - 34:23.

В четвертой отрыв снова был небольшим - 33:31.

Благодаря своему триумфу, Пэйсерс одержали четвертую победу в серии и, соответственно, путевку в финал, где сыграют с Оклахомой.

Индиана - Оклахома 125:108 (25:24, 33:30, 34:23, 33:31)

Индиана: Сиакам (31), Халибертон (21 + 13 передач), Нембхард (14 + 8 передач + 6 перехватов), Тернер (11), Несмит (10) – старт; Топпин (18), Брайант (11), Матурин (4), Макконнелл (3), Уокер (2), Шеппард (0), Джонсон (0), Ферфи (0).

Нью-Йорк: Ануноби (24), Таунс (22 + 14 подборов), Брансон (19 + 7 передач + 5 потерь), Бриджес (15 + 5 потерь), Робинсон (8 + 9 подборов) – старт; Шемет (12), Харт (4), Райт (2), Макбрайд (2), Хукпорти (0), Дадье (0), Ачиува (0), Колек (0).

Счет в серии – 4:2.

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