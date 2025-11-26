НБА: Орландо разносит Филадельфию, Атланта терпит поражение
В ночь на среду, 26 ноября, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялись 3 матча.
Результаты матчей НБА за 26 ноября:
Вашингтон – Атланта – 132:113 (45:23, 32:32, 34:23, 21:35)
Вашингтон: Макколлум (46), Сарр (27 + 11 подборов), Кисперт (19), Миддлтон (10 + 7 подборов + 12 передач), Кулибали (9) – старт; Кэррингтон (10+6 передач), Вукчевич (7), Шемпени (4), Воткинс (0), Витмор (0), Бренем (0), Райли (0), Купер (0).
Атланта: Порзингис (22 + 8 подборов), Рисаше (17), Дэниелс (11 + 9 подборов + 7 передач), Александер-Уокер (8), Джонсон (7 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь) - старт; Оконгву (20), Крейчи (10), Кеннард (9), Гуе (7), Топпин (2), Уоллес (0), Ньюэлл (0).
Филадельфия – Орландо – 103:144 (35:35, 25:51, 23:35, 20:23)
Филадельфия: Макси (20), Эдвардс (13), Барлоу (11), Граймс (8), Драммонд (3+12 подборов) - старт; Маккейн (15), Гордон (10), Уокер (9), Уотфорд (8), Брум (4), Саллис (2).
Орландо: Ф. Вагнер (21), Бейн (15+6 передач), Картер (12+8 подборов), Силва (10), Саггс (4+11 передач) - старт; Блэк (31), Ховард (13), Битадзе (10+9 подборов), Пенда (10+9 подборов), Джонс (10), Ричардсон (7), Кейн (1), О. Робинсон (0).
Лейкерс – Клипперс – 135:118 (37:38, 32:28, 29:27, 37:25)
Лейкерс: Дончич (43 + 9 подборов + 13 передач), Ривз (31 + 9 подборов), Джеймс (25 + 6 передач), Хатимура (13), Хейс (8) – старт; Смарт (7), Ларевиа (4), Тимми (2), Клебер (2), Тьерро (0), Джеймс-младший (0), Винсент (0), Кнехт (0).
Клипперс: Харден (29 + 10 передач + 5 потерь), Данн (19), Леонард (19), Коллінз (18), Зубац (10 + 11 подборов) – старт; Браун (6), Сендерс (6), Батюм (6), Пол (4), Кристи (1), Телфорт (0), Нидерхойзер (0).
