НБА: Сакраменто с Ленем уступил Вашингтону, Денвер одолел Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 22 марта, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 21 марта

Вашингтон – Сакраменто 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)

Вашингтон: Кузма (31 + 5 потерь), Авдия (17 + 9 подборов), Кисперт (15), Пул (14), Холмс (6 + 16 подборов) – старт; Батлер (8), Гилл (8), Болдуин (6), Дэвис (4), Шэмпени (0).

Сакраменто: Фокс (25 + 6 перехватов), Мюррэй (16), Сабонис (14 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь), Барнс (12), Эллис (2) – старт; Монк (20), Митчелл (5), Эдвардс (3), Дуарте (3), Лень (2).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 8 минут 37 секунд, за которые набрал два очка и совершил четыре подбора.

Орландо – Новый Орлеан 121:106 (23:28, 34:20, 38:27, 26:31)

Орландо: Саггс (22), Банкеро (20 + 10 подборов + 11 передач), Ф. Вагнер (18), Картер (8), Г. Харрис (5) – старт; М. Вагнер (14), Энтони (10), Айзек (9), Фульц (6 + 6 передач), Битадзе (4), Хьюстан (3), Блэк (2), Скофилд (0), Инглс (0), Окики (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (20 + 7 подборов + 8 потерь), Макколлум (18), Ингрэм (14), Джонс (13), Валанчюнас (6) – старт; Мерфи (21), Робинсон-Эрл (6), Маршалл (4), Хоукинс (2), Райан (2), Нэнс (0), Альварадо (0).

Милуоки – Бруклин 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)

Милуоки: Лиллард (30 + 12 передач), Я. Адетокумбо (21 + 9 подборов), Б. Лопес (17), Бизли (16), Краудер (6) – старт; Грин (15), Портис (6 + 9 подборов), Беверли (2), Коннотон (2).

Бруклин: Бриджес (24), Клэкстон (22 + 9 подборов), Томас (21), К. Джонсон (17 + 8 подборов), Шредер (5 + 9 передач) – старт; Смит (5 + 6 передач), Клауни (5), Уилсон (4), Уотфорд (3), Уокер (2).

Хьюстон – Чикаго 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)

Хьюстон: Грин (26), Брукс (23), Томпсон (15 + 8 подборов), Ванвлит (9 + 12 передач), Смит (5 + 7 подборов) – старт; Лэндейл (17 + 12 подборов), А. Холидэй (15), Грин (14 + 7 подборов), Буллок (3), Тэйт (0).

Чикаго: Досунму (35), Дерозан (16), Вучевич (16 + 14 подборов + 6 передач), Карузо (12), Крэйг (10) – старт; Уайт (13), Драммонд (9 + 8 подборов), Терри (6 + 7 подборов), Битим (0).

Даллас – Юта 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)

Даллас: Дончич (34 + 9 подборов + 8 передач), Гэффорд (24 + 7 подборов), Ирвинг (16 + 7 передач), Д. Джонс (12), Вашингтон (6) – старт; Клебер (7), Лайвли (6), Харди (6), Лоусон (2), Экзам (0), Пауэлл (0), Проспер (0), Хардуэй (0).

Юта: Маркканен (21), Джордж (18 + 6 потерь), Кесслер (14 + 9 подборов), Хендрикс (5), Данн (4) – старт; Секстон (20), Юртсевен (10), Сенсабо (3 + 8 подборов), Поттер (2), Джузэнг (0), Льюис (0).

Денвер – Нью-Йорк 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)

Денвер: Портер (31 + 8 подборов), Йокич (30 + 14 подборов + 11 передач), Дж. Мюррэй (23), Гордон (10 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Уотсон (4), Джексон (4), К. Браун (3), Джордан (2), Дж. Холидэй (0).

Нью-Йорк: Брансон (26 + 9 передач), Хартенштайн (20 + 8 подборов), Макбрайд (11), Дивинченцо (11), Харт (2) – старт; Беркс (18), Ачиува (9), Богданович (3), Симс (0).

Финикс – Атланта 128:115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)

Финикс: Букер (30), Дюрэнт (19 + 5 потерь), Аллен (13), Бил (12 + 9 передач + 5 потерь), Нуркич (7 + 10 подборов) – старт; Гордон (21), О'Нил (14), Юбэнкс (7), Бол (5).

Атланта: Мюррэй (29 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Хантер (22), Богданович (16), Капела (13 + 10 подборов), Крейчи (9) – старт; Мэтьюз (9), Оконгву (8), Фернанду (4), Мэттьюз (3), Форрест (2).

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