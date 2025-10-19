iSport.ua
Карпаты - Эпицентр 1:3: обзор матча и результат игры 19.10.2025

Новичок УПЛ шокировал львовян после их незасчитанного гола, одержав вторую победу в чемпионате.
Сегодня, 20:05       Автор: Игорь Мищук
Эпицентр обыграл Карпаты / ФК Карпаты
Эпицентр обыграл Карпаты / ФК Карпаты

В воскресенье, 19 октября, Карпаты принимали на своем поле Эпицентр в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Сергея Нагорняка, пребывавшая до матча на последнем месте в чемпионате, неожиданно разобралась с львовским соперником, одержав победу со счетом 3:1.

Первый тайм команды провели без забитых мячей, а ключевые события в противостоянии развернулись уже во второй половине встречи.

На 51-й минуте Карпатам удалось поразить ворота соперника, однако гол был отменен из-за офсайда. На это Эпицентр вскоре ответил двумя забитыми мячами с интервалом в четыре минуты. Сначала Николай Миронюк открыл счет в поединке, а после Александр Климец удвоил преимущество своей команды.

Уже через минуту хозяева поля отквитали один гол усилиями Пауло Витора, однако под конец матча Владислав Мороз снова довел разрыв в счете до двух мячей, установив окончательный результат.

Эпицентр, набрав шесть очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице. Карпаты с 11 баллами идут на десятой позиции.

Статистика матча Карпаты - Эпицентр девятого тура чемпионата Украины

Карпаты - Эпицентр 1:3

Голы: Витор, 62 - Миронюк, 57, Климец, 61, Мороз, 85

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 6 - 2
Фолы: 4 - 13

Карпаты: Домчак - Мирошниченко, Бабогло, Педрозу, Паласиос (Клименко, 66) - Чачуа, Альварес, Бруниньо - Витор (Карабин, 66), Краснопир (Невес, 66), Костенко (Фаби, 76).

Эпицентр: Билык - Танчик, Мороз, Кош, Климец - Запорожец (Липовуз, 87), Себерио (Беженар, 76) - Кирюханцев (Савчук, 90+3), Миронюк, Сифуэнтес - Сидун (Супряга, 90+3).

Предупреждения: Костенко - Танчик, Кирюханцев, Себерио.

