Верес не сумел удержать победу против Александрии

Гости спаслись в самой концовке матча.

В воскресенье, 19 октября, Верес принимал дома Александрию в рамках девятого тура УПЛ.

Матч начался довольно осторожно, команды присматривались друг к другу, однако уже к середине тайма пошли опасные моменты.

Кастильо упустил несколько хороших моментов, а в одном из эпизодов защитники Вереса вовсе успели вынести мяч с линии ворот. Хотя под конец тайма счет могли открывать и хозяева.

Счет был открыт лишь на старте второго тайма. Стамулис попробовал сделать подачу в штрафную, но мяч через вратаря просто залетел в ворота Александрии.

Гости бросили все силы в атаку, однако растратили все свои моменты, кроме одного - Хуссейн дальним ударом спас матч для Александрии.

Статистика матча Верес - Александрия 9-го тура чемпионата Украины

Верес - Александрия 1:1

Голы: Стамулис, 56 - Хуссейн, 90+3

Удары: 6 - 14

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 6 - 4

Фолы: 5 - 7

Верес: Горох – Стамулис, Гончаренко (Вовченко, 46), Ципот, Протасевич – Харатин, Весли П. (Шарай, 74), Куция (Кучеров, 74), Тарануха, Бойко – Айдин (Нонго, 81).

Александрия: Долгий – Огарков (Матеус, 86), Боль, Кампос, Скорко – Фернандо Энрике (Жота, 78), Цара (Хуссейн, 78), Булеца, Мишнев (Жонатан Да Сильва, 69), Козак (Шостак, 69) – Б. Кастильо.

Предупреждения: Ципот, Стамулис, Куция, Протасевич - Огарков

