Карпаты и Рух не выявили сильнейшего в львовском дерби

Игроки предпочли решать все в борьбе.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Карпаты - Рух / upl.ua
Карпаты - Рух / upl.ua

В субботу, 25 октября, в рамках 10-го тура УПЛ состоялось львовское дерби между Карпатами и Рухом.

Обе команды с первых минут подтвердили, что матч имеет важное значение для них. Однако за пределами борьбы за мяч не происходило больше ничего.

Во втором тайме игра раскрылась, однако моментов все еще не доставало, игроки больше были сосредоточены на борьбе, а не на созидании.

Лишь в самом конце матча пошли опасные моменты. Сначала Притула закрутил мяч точно в перекладину, а затем Бруниньо отправил мяч выше створа.

Уже в компенсированное время на поле началась стычка, арбитр наградил игроков желтыми карточками, а после этого Рух предпринял последнюю атаку, которая также не завершилась голом.

Статистика матча Карпаты - Рух 10-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Рух 0:0

Владение: 63% - 37%
Удары: 5 - 2
Удары в створ: 0 - 0
Угловые: 2 - 1

Карпаты: Домчак – В. Клименко (Сыч, 84), Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Бруниньо, Альварес (Танда, 73), Чачуа – Костенко (Краснопир, 73), Игорь Невес (Фабиано, 84), Пау Витор (Шах, 61)

Рух: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина (Роман, 76) – Эдсон Фернандо (Пидгурский, 87), Клайвер, Рейляну (Слюсарь, 76), Притула (Сапуга, 87), Квасница (Рунич, 68) – Фаал

