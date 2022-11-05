Рыбалка невероятным голом в ворота Колоса установил личный рекорд

Хавбек Александрии сделал то, чего с ним ни разу не происходило в его карьере в УПЛ.

В субботу, 5 ноября, в рамках одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Александрия и Колос.

Команда Юрия Гуры наконец-то вернулась на родной стадион, что решила отметить роскошным голом в исполнении Сергея Рыбалки уже на 8-й минуте поединка.

Стоит отметить, что для полузащитника александрийцев этот гол стал уже вторым в нынешнем сезоне. Ранее он забил в ворота Ингульца (2:1).

Примечательно, что до этого случая 32-летний полузащитник ни разу не забивал более одного гола в чемпионате Украины за сезон.

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В Чехии он делал это дважды (два гола в сезоне 2012/13 и шесть голов в сезоне-2013/14), и еще раз в Турции (четыре гола в сезоне-2018/19).