iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рыбалка невероятным голом в ворота Колоса установил личный рекорд

Хавбек Александрии сделал то, чего с ним ни разу не происходило в его карьере в УПЛ.
Сегодня, 14:26
Сергей Рыбалка / ФК Александрия
Сергей Рыбалка / ФК Александрия

В субботу, 5 ноября, в рамках одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Александрия и Колос.

Команда Юрия Гуры наконец-то вернулась на родной стадион, что решила отметить роскошным голом в исполнении Сергея Рыбалки уже на 8-й минуте поединка.

Стоит отметить, что для полузащитника александрийцев этот гол стал уже вторым в нынешнем сезоне. Ранее он забил в ворота Ингульца (2:1).

Примечательно, что до этого случая 32-летний полузащитник ни разу не забивал более одного гола в чемпионате Украины за сезон.

Читай также: Забарный попал в ТОП-5 по влиянию на игру среди защитников возрастом 20 лет и младше

В Чехии он делал это дважды (два гола в сезоне 2012/13 и шесть голов в сезоне-2013/14), и еще раз в Турции (четыре гола в сезоне-2018/19).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Сергей Рыбалка

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
"ДКую за довіру": Сидорчук провел 300-й матч за Динамо "ДКую за довіру": Сидорчук провел 300-й матч за Динамо
Игрок Далласа заявил, что арбитр обматерил его, выписывая технический фол Игрок Далласа заявил, что арбитр обматерил его, выписывая технический фол
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА14:57
Игрок Далласа заявил, что арбитр обматерил его, выписывая технический фол
Украина14:26
Рыбалка невероятным голом в ворота Колоса установил личный рекорд
Украина14:24
Мудрик второй раз подряд признан игроком месяца в Шахтере
Украина14:05
Забарный попал в ТОП-5 по влиянию на игру среди защитников возрастом 20 лет и младше
Формула 113:35
Риккардо признался, что посещал психолога в 2021 году
Лига Чемпионов13:12
Стало известно, сколько Шахтер заработал за выступление в Лиге чемпионов
Европа13:02
Реал, Челси и ПСЖ лидируют в борьбе за 16-летнего форварда Палмейраса
НБА12:39
Полиция расследует обвинения отчисленного игрока Сан-Антонио в сексуальных домогательствах
Бокс12:29
Менеджер Усика рассказал, в чем Фьюри превосходит украинца
Бокс11:55
Менеджер Ломаченко выразил уверенность в проведении боя с Хэйни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK