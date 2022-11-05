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Забарный попал в ТОП-5 по влиянию на игру среди защитников возрастом 20 лет и младше

Даже неудачные выступления Динамо в еврокубках не помешали украинцу занять высокое место в рейтинге.
Сегодня, 14:05
Илья Забарный / ФК Динамо Киев
Илья Забарный / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо завершило свои выступления на групповом этапе Лиги Европы так же, как и провело предыдущие пять игр этапа.

В последней игре против Фенербахче (0:2) центрбек киевлян Илья Забарный раньше всех отправился в раздевалку, заработав по ходу второго тайма удаление.

Однако, судя по всему, провал "бело-синих" в еврокубках никак не сказался на оценку его игры от иностранных экспертов.

Согласно международной футбольной обсерватории CIES, Забарный занимает четвертое место в Европе по влиянию на игру среди защитников 2002 года рождения и младше.

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Лидером в данном рейтинге идет центрбек РБ Лейпцига Йошко Гвардиол, который недавно помог своей команде разгромить донецкий Шахтер, тем самым завоевав место в плей-офф Лиги чемпионов.

Забарного также опережают эквадорец Пьеро Хинкапи из Байера и француз Кастелло Люкеба из Лиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Илья Забарный

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