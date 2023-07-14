Экс-хавбек Динамо и Александрии стал игроком новичка УПЛ

Полузащитник Сергей Рыбалка в статусе свободного агента присоединился к ЛНЗ, который по итогам минувшего сезона вышел в Премьер-лигу.

Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Детали сделки не уточняются, но, по неофициальной информации, 33-летний футболист подписал контракт сроком на один сезон - до лета 2024 года.

Последним клубом Рыбалки была Александрия. Недавно стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.

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Ранее полузащитник также выступал за харьковский Арсенал, киевское Динамо, чешский Слован и турецкий Сивасспор.

В минувшем сезоне хавбек провел в составе Александрии 27 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал экс-игрока Черноморца и Металлиста.

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