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Экс-хавбек Динамо и Александрии стал игроком новичка УПЛ

Состав черкасского ЛНЗ пополнил опытный полузащитник.
Вчера, 22:21
Сергей Рыбалка / ФК Александрия
Сергей Рыбалка / ФК Александрия

Полузащитник Сергей Рыбалка в статусе свободного агента присоединился к ЛНЗ, который по итогам минувшего сезона вышел в Премьер-лигу.

Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Детали сделки не уточняются, но, по неофициальной информации, 33-летний футболист подписал контракт сроком на один сезон - до лета 2024 года.

Последним клубом Рыбалки была Александрия. Недавно стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.

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Ранее полузащитник также выступал за харьковский Арсенал, киевское Динамо, чешский Слован и турецкий Сивасспор.

В минувшем сезоне хавбек провел в составе Александрии 27 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал экс-игрока Черноморца и Металлиста.

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