Экс-хавбек Динамо и Александрии стал игроком новичка УПЛ
Полузащитник Сергей Рыбалка в статусе свободного агента присоединился к ЛНЗ, который по итогам минувшего сезона вышел в Премьер-лигу.
Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.
Детали сделки не уточняются, но, по неофициальной информации, 33-летний футболист подписал контракт сроком на один сезон - до лета 2024 года.
Последним клубом Рыбалки была Александрия. Недавно стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Ранее полузащитник также выступал за харьковский Арсенал, киевское Динамо, чешский Слован и турецкий Сивасспор.
В минувшем сезоне хавбек провел в составе Александрии 27 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал экс-игрока Черноморца и Металлиста.
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