iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ подписал экс-игрока Черноморца и Металлиста

Владислав Наумец пополнил состав новичка УПЛ.
Вчера, 21:24
Владислав Наумец
Владислав Наумец

Новичок УПЛ ЛНЗ Черкассы усилил линию полузащиты футболистом с опытом игры в чемпионате Украины.

Как сообщает пресс-служба клуба, ЛНЗ подписал Владислава Наумца на правах свободного агента. Детали соглашения не разглашаются.

Ранее Наумец принадлежал одесскому Черноморцу, однако, вторую часть сезона провел в аренде в харьковском Металлисте.

За клуб, вылетевший из УПЛ, Наумец провел 15 матчей, записав на свой счет один гол и один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Металлист Харьков ЛНЗ

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
Новичок УПЛ креативно представил свое последнее приобретение Новичок УПЛ креативно представил свое последнее приобретение
ЛНЗ Черкасы в стиле Трансформеров анонсировали строительство клубной базы ЛНЗ Черкасы в стиле Трансформеров анонсировали строительство клубной базы
Украина без шансов была разгромлена Испанией, не сумев выйти в финал Евро-2023 Украина без шансов была разгромлена Испанией, не сумев выйти в финал Евро-2023
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Украина без шансов была разгромлена Испанией, не сумев выйти в финал Евро-2023
Европа23:28
Бенфика объявила о возвращении Ди Марии
Формула 122:50
Формула 1 представила календарь на сезон 2024 года
Другие страны22:48
Интер Майами нацелился на экс-хавбека сборной Аргентины
Европа22:14
Манчестер Юнайтед попытается подписать вратаря сборной Турции
Бокс21:57
Бокс: расписание боев
Бокс21:55
Бой Выхриста в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд не состоится
Европа21:50
Украина U-21 - Испания U-21: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023
Бокс21:49
Украинский боксер попал под обстрел на Херсонщине
Украина21:27
Трансферы УПЛ: Оболонь вернула украинского футболиста из-за границы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK