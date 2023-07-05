ЛНЗ подписал экс-игрока Черноморца и Металлиста

Новичок УПЛ ЛНЗ Черкассы усилил линию полузащиты футболистом с опытом игры в чемпионате Украины.

Как сообщает пресс-служба клуба, ЛНЗ подписал Владислава Наумца на правах свободного агента. Детали соглашения не разглашаются.

Ранее Наумец принадлежал одесскому Черноморцу, однако, вторую часть сезона провел в аренде в харьковском Металлисте.

За клуб, вылетевший из УПЛ, Наумец провел 15 матчей, записав на свой счет один гол и один ассист.