ЛНЗ подписал экс-игрока Черноморца и Металлиста
Владислав Наумец пополнил состав новичка УПЛ.
Новичок УПЛ ЛНЗ Черкассы усилил линию полузащиты футболистом с опытом игры в чемпионате Украины.
Как сообщает пресс-служба клуба, ЛНЗ подписал Владислава Наумца на правах свободного агента. Детали соглашения не разглашаются.
Ранее Наумец принадлежал одесскому Черноморцу, однако, вторую часть сезона провел в аренде в харьковском Металлисте.
За клуб, вылетевший из УПЛ, Наумец провел 15 матчей, записав на свой счет один гол и один ассист.